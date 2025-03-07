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Каждый четвертый мужчина уверен, что забыть поздравить жену 8 Марта опасно - РИА Новости, 07.03.2025
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09:59 07.03.2025 (обновлено: 12:10 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/mart-2003558647.html
Каждый четвертый мужчина уверен, что забыть поздравить жену 8 Марта опасно
Каждый четвертый мужчина уверен, что забыть поздравить жену 8 Марта опасно - РИА Новости, 07.03.2025
Каждый четвертый мужчина уверен, что забыть поздравить жену 8 Марта опасно
Каждый четвертый женатый россиянин уверен, что забыть поздравить жену с 8 Марта опасно, — именно столько мужчин считают, что их вторые половинки обидятся, если... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T09:59:00+03:00
2025-03-07T12:10:00+03:00
россия
общество
8 марта
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Каждый четвертый женатый россиянин уверен, что забыть поздравить жену с 8 Марта опасно, — именно столько мужчин считают, что их вторые половинки обидятся, если не вспомнить про первый весенний праздник, показали результаты исследования сервиса SuperJob, которое есть у РИА Новости.В нем участвовали 1600 представителей экономически активного населения, состоящих в браке. Исследование провели во всех федеральных округах в 361 населенном пункте с 25 февраля по 5 марта."Главные праздники, с которыми не стоит забывать поздравлять свою вторую половину, — день рождения, 23 Февраля и 8 Марта, день свадьбы. &lt;...&gt; Каждый четвертый мужчина уверен, что для жены критично отсутствие внимания на 8 Марта и в день свадьбы, 13% и 14% представительниц слабого пола признались, что отсутствие поздравлений в эти даты их действительно расстроит", — говорится в работе.Кроме того, шесть из десяти мужчин (62%) считают, что супруга расстроится, если не получит поздравления в день рождения, и, судя по ответам опрошенных россиянок, обидится каждая вторая (52%).При этом поздравления с Днем святого Валентина, Новым годом и днем знакомства, как оказалось, для россиянок не имеют особого значения."Женщины, в свою очередь, переоценивают значимость для мужей дня свадьбы: мужчины обижаются из-за отсутствия поздравлений вдвое реже, чем предполагается. Главный праздник, на который мужчины ждут поздравления, — день рождения, и жены знают об этом", — указано в исследовании. Кроме того, 41% мужчин и 32% женщин заявили, что не обижаются на супругов, забывших о памятных датах. При этом их вторые половины скептически относятся к этим оценкам: по их мнению, не обидятся только 15% женщин и 27% мужчин, оставшихся без поздравлений, выяснили аналитики.
https://ria.ru/20250305/podarki-2003270213.html
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https://ria.ru/20250307/buket-2003537409.html
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россия, общество, 8 марта
Россия, Общество, 8 марта
Каждый четвертый мужчина уверен, что забыть поздравить жену 8 Марта опасно

Каждый четвертый мужчина в РФ знает, как опасно забыть поздравить жену с 8 Марта

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПродажа цветов в Международный женский день на Рижском рынке в Москве
Продажа цветов в Международный женский день на Рижском рынке в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Продажа цветов в Международный женский день на Рижском рынке в Москве
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Каждый четвертый женатый россиянин уверен, что забыть поздравить жену с 8 Марта опасно, — именно столько мужчин считают, что их вторые половинки обидятся, если не вспомнить про первый весенний праздник, показали результаты исследования сервиса SuperJob, которое есть у РИА Новости.
В нем участвовали 1600 представителей экономически активного населения, состоящих в браке. Исследование провели во всех федеральных округах в 361 населенном пункте с 25 февраля по 5 марта.
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"Главные праздники, с которыми не стоит забывать поздравлять свою вторую половину, — день рождения, 23 Февраля и 8 Марта, день свадьбы. <...> Каждый четвертый мужчина уверен, что для жены критично отсутствие внимания на 8 Марта и в день свадьбы, 13% и 14% представительниц слабого пола признались, что отсутствие поздравлений в эти даты их действительно расстроит", — говорится в работе.
Кроме того, шесть из десяти мужчин (62%) считают, что супруга расстроится, если не получит поздравления в день рождения, и, судя по ответам опрошенных россиянок, обидится каждая вторая (52%).
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При этом поздравления с Днем святого Валентина, Новым годом и днем знакомства, как оказалось, для россиянок не имеют особого значения.
«
"Женщины, в свою очередь, переоценивают значимость для мужей дня свадьбы: мужчины обижаются из-за отсутствия поздравлений вдвое реже, чем предполагается. Главный праздник, на который мужчины ждут поздравления, — день рождения, и жены знают об этом", — указано в исследовании.
Кроме того, 41% мужчин и 32% женщин заявили, что не обижаются на супругов, забывших о памятных датах. При этом их вторые половины скептически относятся к этим оценкам: по их мнению, не обидятся только 15% женщин и 27% мужчин, оставшихся без поздравлений, выяснили аналитики.
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