https://ria.ru/20250307/malchik-2003648415.html

Состояние мальчика, покусанного собаками в Сочи, улучшилось

Состояние мальчика, покусанного собаками в Сочи, улучшилось - РИА Новости, 07.03.2025

Состояние мальчика, покусанного собаками в Сочи, улучшилось

Состояние пострадавшего от укусов собак мальчика из Сочи улучшилось, отмечается положительная динамика, сообщила пресс-служба Российской детской клинической... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:28:00+03:00

2025-03-07T15:28:00+03:00

2025-03-07T15:28:00+03:00

происшествия

сочи

россия

собаки

домашние животные

бездомные животные

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Состояние пострадавшего от укусов собак мальчика из Сочи улучшилось, отмечается положительная динамика, сообщила пресс-служба Российской детской клинической больницы. "Специалисты Российской детской клинической больницы Минздрава России отмечают положительную динамику в состоянии девятилетнего ребенка, который был экстренно госпитализирован в клинику 2 марта после нападения собак",- говорится в сообщении. Руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной уточнил, что сознание у ребёнка восстановилось, он дышит самостоятельно, состояние улучшилось. "Специалисты продолжают проводить антибактериальную терапию и обработку ран для подготовки пациента к этапу реконструктивно-пластических операций. Ребенок обеспечен всеми необходимыми лекарственными средствами, расходными материалами, оборудованием", - пояснил Прометной. Инцидент произошел на прошлой неделе в садовом товариществе в Адлерском районе. По предварительным данным, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар, а позднее перевели на лечение в Москву в РДКБ. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, ребенка прооперировали, его состояние тяжелое. Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.

https://ria.ru/20250304/volodin-2003011465.html

https://ria.ru/20250304/zhivotnye-2002875682.html

сочи

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сочи, россия, собаки, домашние животные, бездомные животные