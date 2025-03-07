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Состояние мальчика, покусанного собаками в Сочи, улучшилось - РИА Новости, 07.03.2025
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15:28 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/malchik-2003648415.html
Состояние мальчика, покусанного собаками в Сочи, улучшилось
Состояние мальчика, покусанного собаками в Сочи, улучшилось - РИА Новости, 07.03.2025
Состояние мальчика, покусанного собаками в Сочи, улучшилось
Состояние пострадавшего от укусов собак мальчика из Сочи улучшилось, отмечается положительная динамика, сообщила пресс-служба Российской детской клинической... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:28:00+03:00
2025-03-07T15:28:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Состояние пострадавшего от укусов собак мальчика из Сочи улучшилось, отмечается положительная динамика, сообщила пресс-служба Российской детской клинической больницы. "Специалисты Российской детской клинической больницы Минздрава России отмечают положительную динамику в состоянии девятилетнего ребенка, который был экстренно госпитализирован в клинику 2 марта после нападения собак",- говорится в сообщении. Руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной уточнил, что сознание у ребёнка восстановилось, он дышит самостоятельно, состояние улучшилось. "Специалисты продолжают проводить антибактериальную терапию и обработку ран для подготовки пациента к этапу реконструктивно-пластических операций. Ребенок обеспечен всеми необходимыми лекарственными средствами, расходными материалами, оборудованием", - пояснил Прометной. Инцидент произошел на прошлой неделе в садовом товариществе в Адлерском районе. По предварительным данным, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар, а позднее перевели на лечение в Москву в РДКБ. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, ребенка прооперировали, его состояние тяжелое. Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.
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происшествия, сочи, россия, собаки, домашние животные, бездомные животные
Происшествия, Сочи, Россия, Собаки, домашние животные, бездомные животные
Состояние мальчика, покусанного собаками в Сочи, улучшилось

РДКБ: у пострадавшего от укусов собак мальчика из Сочи положительная динамика

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Состояние пострадавшего от укусов собак мальчика из Сочи улучшилось, отмечается положительная динамика, сообщила пресс-служба Российской детской клинической больницы.
"Специалисты Российской детской клинической больницы Минздрава России отмечают положительную динамику в состоянии девятилетнего ребенка, который был экстренно госпитализирован в клинику 2 марта после нападения собак",- говорится в сообщении.
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Руководитель Центра анестезиологии и реаниматологии РДКБ Минздрава России Дмитрий Прометной уточнил, что сознание у ребёнка восстановилось, он дышит самостоятельно, состояние улучшилось.
"Специалисты продолжают проводить антибактериальную терапию и обработку ран для подготовки пациента к этапу реконструктивно-пластических операций. Ребенок обеспечен всеми необходимыми лекарственными средствами, расходными материалами, оборудованием", - пояснил Прометной.
Инцидент произошел на прошлой неделе в садовом товариществе в Адлерском районе. По предварительным данным, две собаки породы хаски сорвались с цепи и набросились на соседского ребенка. Мальчика с множественными ранами лица доставили в сочинскую больницу, затем вертолетом перевезли в Краснодар, а позднее перевели на лечение в Москву в РДКБ. Как сообщал РИА Новости источник в правоохранительных органах, ребенка прооперировали, его состояние тяжелое.
Краевое управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Полицейские установили владельца собак — это 48-летний местный житель. На допросе он признал вину.
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