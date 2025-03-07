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Макрон использует войну на Украине, заявили во Франции - РИА Новости, 07.03.2025
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20:16 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/makron-2003728566.html
Макрон использует войну на Украине, заявили во Франции
Макрон использует войну на Украине, заявили во Франции - РИА Новости, 07.03.2025
Макрон использует войну на Украине, заявили во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон использует войну на Украине, чтобы выманить средства французов и прикрыть стремительно возросший при его президентстве... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T20:16:00+03:00
2025-03-07T20:16:00+03:00
франция
россия
украина
эммануэль макрон
николя дюпон-эньян
дмитрий песков
нато
евросоюз
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон использует войну на Украине, чтобы выманить средства французов и прикрыть стремительно возросший при его президентстве внешний долг и бюджетный дефицит, заявил РИА Новости лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. "Макрон знает, что его страна является финансовым банкротом. С момента своего прибытия к власти он создал еще триллион долгов. Это колоссально. Я думаю, что Макрон использует эту международную напряженность, которая подпитывается им самим, чтобы фактически оправдать сбор сбережений французов, но не для ведения войны, а для покрытия его потерь и его дефицита", - сказал политик. Он также отметил, что заявления Макрона – способ отвлечь внимание от внутренних проблем с помощью "внешней угрозы". Он раскритиковал его планы по отправке западных военных на Украину и по использованию ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС. "Несомненно, это мания величия, для меня это государственная измена, предательство французского народа, поскольку силы сдерживания существуют только для защиты Франции. Мы не собираемся рисковать шкурой французов в случае ядерного апокалипсиса ради другой страны", - сказал он. Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
https://ria.ru/20250307/volodin-2003542001.html
https://ria.ru/20250303/ukraina-2002849814.html
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франция, россия, украина, эммануэль макрон, николя дюпон-эньян, дмитрий песков, нато, евросоюз, в мире
Франция, Россия, Украина, Эммануэль Макрон, Николя Дюпон-Эньян, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз, В мире
Макрон использует войну на Украине, заявили во Франции

Дюпон-Эньян: Макрон использует войну на Украине, чтобы прикрыть внешний долг

© AP Photo / Julien de RosaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Julien de Rosa
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон использует войну на Украине, чтобы выманить средства французов и прикрыть стремительно возросший при его президентстве внешний долг и бюджетный дефицит, заявил РИА Новости лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян.
«
"Макрон знает, что его страна является финансовым банкротом. С момента своего прибытия к власти он создал еще триллион долгов. Это колоссально. Я думаю, что Макрон использует эту международную напряженность, которая подпитывается им самим, чтобы фактически оправдать сбор сбережений французов, но не для ведения войны, а для покрытия его потерь и его дефицита", - сказал политик.
Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон на встрече в Лондоне. 2 марта 2025 - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Володин объяснил, зачем Зеленскому, Макрону и Стармеру конфликт на Украине
Вчера, 08:09
Он также отметил, что заявления Макрона – способ отвлечь внимание от внутренних проблем с помощью "внешней угрозы". Он раскритиковал его планы по отправке западных военных на Украину и по использованию ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС.
«
"Несомненно, это мания величия, для меня это государственная измена, предательство французского народа, поскольку силы сдерживания существуют только для защиты Франции. Мы не собираемся рисковать шкурой французов в случае ядерного апокалипсиса ради другой страны", - сказал он.
Лидер партии Национальное объединение Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
"Безумие": Ле Пен высказалась об идее Макрона по Украине
3 марта, 20:58
Французский президент Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия стала угрозой для Франции и Европы, и в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ и о законных озабоченностях Москвы в этой связи.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Президент Дональд Трамп встречается с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
FT раскрыла, чего Макрон не смог добиться от Трампа по Украине
25 февраля, 19:35
 
ФранцияРоссияУкраинаЭммануэль МакронНиколя Дюпон-ЭньянДмитрий ПесковНАТОЕвросоюзВ мире
 
 
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