https://ria.ru/20250307/luna-2003521075.html

Зонд Athena долетел до Луны, но мог прилуниться неправильно

Зонд Athena долетел до Луны, но мог прилуниться неправильно - РИА Новости, 07.03.2025

Зонд Athena долетел до Луны, но мог прилуниться неправильно

Комический зонд Athena американской компании Intuitive Machines прибыл на поверхность Луны, однако мог прилуниться в неправильном положении, заявил гендиректор... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T01:36:00+03:00

2025-03-07T01:36:00+03:00

2025-03-07T06:12:00+03:00

наука

космос - риа наука

луна

флорида

земля

наса

spacex

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003521228_0:40:1780:1041_1920x0_80_0_0_f57bdfc9e71f3a39458b143a105b077d.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Комический зонд Athena американской компании Intuitive Machines прибыл на поверхность Луны, однако мог прилуниться в неправильном положении, заявил гендиректор компании Стив Альтемус, его слова приводит CNN.Посадочный модуль Athena был запущен к Луне на ракете SpaceX Falcon 9 из Флориды 26 февраля. В случае успеха Athena станет вторым американским космическим аппаратом, который прилунится на Луне за неделю — техасская компания Firefly Aerospace посадила свой Blue Ghost в воскресенье. "Я должен сказать, что пока мы не думаем, что находимся в правильном положении на поверхности Луны... У меня пока нет всех данных, чтобы точно сказать, где и каково положение аппарата. Сейчас мы собираем фотографии и передаем их на Землю. Мы получим снимок с камеры сверху, с орбиты, и подтвердим информацию в ближайшие дни, когда получим эти данные", — сказал АльтемусГендиректор подтвердил, что посадочный модуль находится на поверхности Луны, команде удалось связаться с зондом. Компания будет тесно сотрудничать с НАСА в ходе миссии.

https://ria.ru/20250304/voskhod-2002887760.html

https://ria.ru/20250302/modul-2002566063.html

луна

флорида

земля

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, луна, флорида, земля, наса, spacex