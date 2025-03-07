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Зонд Athena долетел до Луны, но мог прилуниться неправильно - РИА Новости, 07.03.2025
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Наука
 
01:36 07.03.2025 (обновлено: 06:12 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/luna-2003521075.html
Зонд Athena долетел до Луны, но мог прилуниться неправильно
Зонд Athena долетел до Луны, но мог прилуниться неправильно - РИА Новости, 07.03.2025
Зонд Athena долетел до Луны, но мог прилуниться неправильно
Комический зонд Athena американской компании Intuitive Machines прибыл на поверхность Луны, однако мог прилуниться в неправильном положении, заявил гендиректор... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T01:36:00+03:00
2025-03-07T06:12:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Комический зонд Athena американской компании Intuitive Machines прибыл на поверхность Луны, однако мог прилуниться в неправильном положении, заявил гендиректор компании Стив Альтемус, его слова приводит CNN.Посадочный модуль Athena был запущен к Луне на ракете SpaceX Falcon 9 из Флориды 26 февраля. В случае успеха Athena станет вторым американским космическим аппаратом, который прилунится на Луне за неделю — техасская компания Firefly Aerospace посадила свой Blue Ghost в воскресенье. "Я должен сказать, что пока мы не думаем, что находимся в правильном положении на поверхности Луны... У меня пока нет всех данных, чтобы точно сказать, где и каково положение аппарата. Сейчас мы собираем фотографии и передаем их на Землю. Мы получим снимок с камеры сверху, с орбиты, и подтвердим информацию в ближайшие дни, когда получим эти данные", — сказал АльтемусГендиректор подтвердил, что посадочный модуль находится на поверхности Луны, команде удалось связаться с зондом. Компания будет тесно сотрудничать с НАСА в ходе миссии.
https://ria.ru/20250304/voskhod-2002887760.html
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Наука, Космос - РИА Наука, Луна, Флорида, Земля, НАСА, SpaceX
Зонд Athena долетел до Луны, но мог прилуниться неправильно

Intuitive Machines: зонд Athena долетел до Луны, но мог прилуниться неправильно

© AP Photo / NASAНа фото, предоставленном НАСА, показано, как посадочный аппарат Athena компании Intuitive Machines приближается к поверхности Луны в четверг, 6 марта 2025 года
На фото, предоставленном НАСА, показано, как посадочный аппарат Athena компании Intuitive Machines приближается к поверхности Луны в четверг, 6 марта 2025 года - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / NASA
На фото, предоставленном НАСА, показано, как посадочный аппарат Athena компании Intuitive Machines приближается к поверхности Луны в четверг, 6 марта 2025 года. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Комический зонд Athena американской компании Intuitive Machines прибыл на поверхность Луны, однако мог прилуниться в неправильном положении, заявил гендиректор компании Стив Альтемус, его слова приводит CNN.
Посадочный модуль Athena был запущен к Луне на ракете SpaceX Falcon 9 из Флориды 26 февраля. В случае успеха Athena станет вторым американским космическим аппаратом, который прилунится на Луне за неделю — техасская компания Firefly Aerospace посадила свой Blue Ghost в воскресенье.
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"Я должен сказать, что пока мы не думаем, что находимся в правильном положении на поверхности Луны... У меня пока нет всех данных, чтобы точно сказать, где и каково положение аппарата. Сейчас мы собираем фотографии и передаем их на Землю. Мы получим снимок с камеры сверху, с орбиты, и подтвердим информацию в ближайшие дни, когда получим эти данные", — сказал Альтемус
Гендиректор подтвердил, что посадочный модуль находится на поверхности Луны, команде удалось связаться с зондом. Компания будет тесно сотрудничать с НАСА в ходе миссии.
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