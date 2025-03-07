https://ria.ru/20250307/london-2003651103.html

Мэр Лондона предупредил Трампа о возможных протестах в случае его приезда

Мэр Лондона предупредил Трампа о возможных протестах в случае его приезда - РИА Новости, 07.03.2025

Мэр Лондона предупредил Трампа о возможных протестах в случае его приезда

Мэр Лондона Садик Хан предупредил, что президента США Дональда Трампа могут ожидать протесты, когда американский лидер прибудет с визитом в Великобританию. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:37:00+03:00

2025-03-07T15:37:00+03:00

2025-03-07T15:37:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан предупредил, что президента США Дональда Трампа могут ожидать протесты, когда американский лидер прибудет с визитом в Великобританию. Британский премьер-министр Кир Стармер в ходе визита в США 27 февраля передал Трампу письмо от короля Карла III с приглашением совершить государственный визит в Великобританию. Трамп заявил, что намерен совершить визит в ближайшем будущем. "Мое личное мнение о президенте Трампе во время его второго срока не изменилось. И я уверен, что, когда президент Трамп прибудет в Великобританию, вы увидите, как лондонцы и британцы воспользуются своим правом на свободу слова и свободу протеста, чтобы заявить о наших взглядах", - сказал Хан в интервью телеканалу Sky News. Натянутые отношения между мэром Лондона Садиком Ханом и президентом США Дональдом Трампом тянутся с 2016 года. Тогда американский политик предложил мэру Лондона пройти IQ-тест после того, как Хан назвал взгляды Трампа на мусульман "невежественными". В 2019 году перед прибытием с визитом в британскую столицу Трамп в соцсетях назвал Хана "очень тупым" и "отмороженным неудачником". Политики неоднократно вступали в словесные перепалки в соцсети X.

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в мире, лондон, сша, великобритания, дональд трамп, садик хан, кир стармер