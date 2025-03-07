https://ria.ru/20250307/lnr-2003689929.html

В ЛНР осудили украинок, помогавших ВСУ обстрелять пункт беженцев

В ЛНР осудили украинок, помогавших ВСУ обстрелять пункт беженцев - РИА Новости, 07.03.2025

В ЛНР осудили украинок, помогавших ВСУ обстрелять пункт беженцев

Верховный суд ЛНР приговорил к 19 и 20 годам заключения двух гражданок Украины, которые помогли ВСУ обстрелять пункт временного размещения беженцев в... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:14:00+03:00

2025-03-07T17:14:00+03:00

2025-03-07T17:33:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 19 и 20 годам заключения двух гражданок Украины, которые помогли ВСУ обстрелять пункт временного размещения беженцев в Новоайдарском аграрном колледже, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданок Украины Анастасии Баевой и Натальи Джус", - говорится в сообщении. По информации ведомства, с июня по сентябрь 2022 года Баева и Джус добровольно собирали и передавали украинским спецслужбам сведения о временном размещении беженцев в Новоайдарском аграрном колледже и на территории частного сельскохозяйственного предприятия. В результате ВСУ обстреляли их, один человек погиб. "Суд приговорил Анастасию Баеву к 19 годам лишения свободы, Наталью Джус – к 20 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", - уточняется в релизе. В зависимости от роли каждой они признаны виновными в пособничестве в покушении на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой по предварительному сговору, пособничестве в убийстве, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, пособничестве в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенным путем взрыва, пособничестве в применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ.

https://ria.ru/20250303/terakty-2002817143.html

https://ria.ru/20250306/sud-2003439354.html

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луганская народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины, происшествия