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В ЛНР осудили украинок, помогавших ВСУ обстрелять пункт беженцев - РИА Новости, 07.03.2025
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17:14 07.03.2025 (обновлено: 17:33 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/lnr-2003689929.html
В ЛНР осудили украинок, помогавших ВСУ обстрелять пункт беженцев
В ЛНР осудили украинок, помогавших ВСУ обстрелять пункт беженцев - РИА Новости, 07.03.2025
В ЛНР осудили украинок, помогавших ВСУ обстрелять пункт беженцев
Верховный суд ЛНР приговорил к 19 и 20 годам заключения двух гражданок Украины, которые помогли ВСУ обстрелять пункт временного размещения беженцев в... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:14:00+03:00
2025-03-07T17:33:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 19 и 20 годам заключения двух гражданок Украины, которые помогли ВСУ обстрелять пункт временного размещения беженцев в Новоайдарском аграрном колледже, сообщает Генеральная прокуратура РФ. "Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданок Украины Анастасии Баевой и Натальи Джус", - говорится в сообщении. По информации ведомства, с июня по сентябрь 2022 года Баева и Джус добровольно собирали и передавали украинским спецслужбам сведения о временном размещении беженцев в Новоайдарском аграрном колледже и на территории частного сельскохозяйственного предприятия. В результате ВСУ обстреляли их, один человек погиб. "Суд приговорил Анастасию Баеву к 19 годам лишения свободы, Наталью Джус – к 20 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", - уточняется в релизе. В зависимости от роли каждой они признаны виновными в пособничестве в покушении на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой по предварительному сговору, пособничестве в убийстве, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, пособничестве в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенным путем взрыва, пособничестве в применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ.
https://ria.ru/20250303/terakty-2002817143.html
https://ria.ru/20250306/sud-2003439354.html
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луганская народная республика, украина, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Луганская Народная Республика, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В ЛНР осудили украинок, помогавших ВСУ обстрелять пункт беженцев

ВС ЛНР приговорил двух гражданок Украины к 19 и 20 годам колонии за помощь ВСУ

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников | Перейти в медиабанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 19 и 20 годам заключения двух гражданок Украины, которые помогли ВСУ обстрелять пункт временного размещения беженцев в Новоайдарском аграрном колледже, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
«
"Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданок Украины Анастасии Баевой и Натальи Джус", - говорится в сообщении.
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По информации ведомства, с июня по сентябрь 2022 года Баева и Джус добровольно собирали и передавали украинским спецслужбам сведения о временном размещении беженцев в Новоайдарском аграрном колледже и на территории частного сельскохозяйственного предприятия. В результате ВСУ обстреляли их, один человек погиб.
«
"Суд приговорил Анастасию Баеву к 19 годам лишения свободы, Наталью Джус – к 20 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", - уточняется в релизе.
В зависимости от роли каждой они признаны виновными в пособничестве в покушении на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой по предварительному сговору, пособничестве в убийстве, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, пособничестве в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенным путем взрыва, пособничестве в применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ.
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