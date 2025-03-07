В ЛНР осудили украинок, помогавших ВСУ обстрелять пункт беженцев
ВС ЛНР приговорил двух гражданок Украины к 19 и 20 годам колонии за помощь ВСУ
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Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Верховный суд ЛНР приговорил к 19 и 20 годам заключения двух гражданок Украины, которые помогли ВСУ обстрелять пункт временного размещения беженцев в Новоайдарском аграрном колледже, сообщает Генеральная прокуратура РФ.
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"Верховный суд Луганской Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданок Украины Анастасии Баевой и Натальи Джус", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, с июня по сентябрь 2022 года Баева и Джус добровольно собирали и передавали украинским спецслужбам сведения о временном размещении беженцев в Новоайдарском аграрном колледже и на территории частного сельскохозяйственного предприятия. В результате ВСУ обстреляли их, один человек погиб.
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"Суд приговорил Анастасию Баеву к 19 годам лишения свободы, Наталью Джус – к 20 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", - уточняется в релизе.
В зависимости от роли каждой они признаны виновными в пособничестве в покушении на умышленное убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом группой по предварительному сговору, пособничестве в убийстве, совершенное общеопасным способом группой лиц по предварительному сговору, пособничестве в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, совершенным путем взрыва, пособничестве в применении в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ.