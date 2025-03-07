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Принцесса Лея из "Звездных войн": наркотики, психоз и трагедия личной жизни - РИА Новости, 07.03.2025
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Шоубиз
 
18:48 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/leya-2003628505.html
Принцесса Лея из "Звездных войн": наркотики, психоз и трагедия личной жизни
Принцесса Лея из "Звездных войн": наркотики, психоз и трагедия личной жизни - РИА Новости, 07.03.2025
Принцесса Лея из "Звездных войн": наркотики, психоз и трагедия личной жизни
Эта актриса навсегда останется в истории кинематографа самой фантастической принцессой. Уже в 19 лет она стала невероятно популярной, и у нее были миллионы... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T18:48:00+03:00
2025-03-07T18:48:00+03:00
шоубиз
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калифорния
россия
кэрри фишер
дебби рейнольдс
элизабет тейлор
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Эта актриса навсегда останется в истории кинематографа самой фантастической принцессой. Уже в 19 лет она стала невероятно популярной, и у нее были миллионы поклонников по всему миру.Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею Органу в культовой саге Джорджа Лукаса "Звездные войны", актриса, запомнившаяся всем по одной роли, но зато какой!Реальная же судьба актрисы тоже выглядит фантастично: алкоголь, скандалы, наркотики, не сложившаяся семейная жизнь. Все это совсем не соответствует образу на экране, гордой и сексуальной принцессы из будущего с бластером в руке."Золотые родители" и предки из РоссииРодилась Кэрри в солнечном штате Калифорнии в "золотой" голливудской семье. Кстати, у нее есть русские корни. Бабушку Кэрри по отцовской линии звали Катерина Винокур, в Америку она эмигрировала после революции.Отец актрисы, популярнейший певец 1950-х Эдди Фишер, мать, голливудская звезда Дебби Рейнольдс, снялась в культовом фильме "Поющие под дождем" и считалась одной из первых красавиц своего времени.Родители развелись, когда Кэрри было всего два года, отец ушел от матери к ослепительной Элизабет Тейлор.Впоследствии Эдди Фишер женился на Тейлор, а мать вышла замуж за обувного магната-миллионера.У Кэрри долгое время не складывались отношения с матерью. О своей ссоре с Дебби Рейнольдс она даже написала автобиографический роман "Открытки с края бездны".В 1991 году режиссер Майкл Николс поставил по нему одноименный фильм, в котором Кэрри Фишер на экране сыграла Мэрил Стрип. За эту роль Мэрил получила "Оскар".Наркотики в 13 лет"Я плод голливудского инцеста", — говорила о себе Кэрри Фишер, богемная жизнь ей была знакома с самого детства.Алкоголь, кокаин, марихуана — чем только не баловалась Кэрри долгие годы подряд, практически всю жизнь у нее была наркотическая зависимость.Актриса чуть было не умерла от передозировки во время съемок пятого эпизода "Звездных войн". Как признавалась сама Кэрри, из-за наркотиков она много раз была между жизнью и смертью.В 1985 году, едва не умерев в очередной раз после загула, Кэрри 20 дней провела в клинике для реабилитации наркотической зависимости.Гражданский муж ушел к другомуСамые длительные отношения Кэрри Фишер были с голливудским агентом Брайаном Лурдом — одним из лучших специалистов по кастингу актеров в США.Они встречались в 90-х годах, прожили вместе три года в гражданском браке, и у них родилась дочь Билли Кэтрин, но официально так и не были женаты.Гражданский брак "разбился о скалы", когда Брайан совершил каминг-аут — открыто признался, что он гей. И ушел от Кэрри к другому мужчине."Он сказал мне, что это я сделала его геем — когда начала снова употреблять кодеин, — писала Фишер в своей книге. — А я ответила ему: "Ты же знаешь, я всегда игнорировала предупреждения о побочных эффектах на этикетках".Ради дочки пара старалась сохранить хорошие отношения и даже устраивала семейные пикники, куда приглашала и любовника экс-супруга.Когда в Америке разрешили гей-браки, Брайан Лурд официально женился на своем партнере-мужчине. Подружкой невесты на свадьбе была Билли — его дочь от Кэрри Фишер.Официальный бракКэрри официально была замужем один раз — в 1983 году она сыграла свадьбу с певцом Полом Саймоном, до этого пара встречалась около шести лет.Долгой и счастливой семейная жизнь не была, они развелись уже через 11 месяцев."Это была прекрасная свадьба, но ужасный брак", — сказала актриса. Биограф Пола Саймона, написавший о нем книгу, говорил более конкретно: "Пола просто достало то, что Кэрри постоянно приходила домой с головой, одурманенной наркотиками".Психозы и биполярное расстройствоВсю жизнь Кэрри Фишер сопровождали различные психические расстройства — она лежала в клиниках из-за биполярного расстройства, депрессии и психоза.Актриса до последних дней принимала множество лекарств, помогающие ей справиться с психологическими проблемами и наркотической зависимостью. Скончалась она 27 декабря 2016-го. По данным медиков, у нее остановилось сердце на фоне приема алкоголя.В своей неуравновешенности и не сложившейся личной жизни Кэрри всегда винила Голливуд и его богемную жизнь с одноразовыми отношениями, где нет места настоящим чувствам.
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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америка, калифорния, россия, кэрри фишер, дебби рейнольдс, элизабет тейлор
Шоубиз, Америка, Калифорния, Россия, Кэрри Фишер, Дебби Рейнольдс, Элизабет Тейлор

Принцесса Лея из "Звездных войн": наркотики, психоз и трагедия личной жизни

© Getty Images / Aaron RapoportАктриса Кэрри Фишер в роли принцессы Леи, 1983 год
Актриса Кэрри Фишер в роли принцессы Леи, 1983 год - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / Aaron Rapoport
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Эта актриса навсегда останется в истории кинематографа самой фантастической принцессой. Уже в 19 лет она стала невероятно популярной, и у нее были миллионы поклонников по всему миру.
Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею Органу в культовой саге Джорджа Лукаса "Звездные войны", актриса, запомнившаяся всем по одной роли, но зато какой!
© Getty Images / Sunset BoulevardМарк Хэмилл, Кэрри Фишер и Харрисон Форд на съемках фильма "Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда"
Марк Хэмилл, Кэрри Фишер и Харрисон Форд на съемках фильма Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / Sunset Boulevard
Марк Хэмилл, Кэрри Фишер и Харрисон Форд на съемках фильма "Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда"
Реальная же судьба актрисы тоже выглядит фантастично: алкоголь, скандалы, наркотики, не сложившаяся семейная жизнь. Все это совсем не соответствует образу на экране, гордой и сексуальной принцессы из будущего с бластером в руке.

"Золотые родители" и предки из России

Родилась Кэрри в солнечном штате Калифорнии в "золотой" голливудской семье. Кстати, у нее есть русские корни. Бабушку Кэрри по отцовской линии звали Катерина Винокур, в Америку она эмигрировала после революции.
Отец актрисы, популярнейший певец 1950-х Эдди Фишер, мать, голливудская звезда Дебби Рейнольдс, снялась в культовом фильме "Поющие под дождем" и считалась одной из первых красавиц своего времени.
© Getty Images / Hulton ArchiveЭдди Фишер и Дебби Рейнолдс с дочерью Кэрри Фишер
Эдди Фишер и Дебби Рейнолдс с дочерью Кэрри Фишер - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / Hulton Archive
Эдди Фишер и Дебби Рейнолдс с дочерью Кэрри Фишер
Родители развелись, когда Кэрри было всего два года, отец ушел от матери к ослепительной Элизабет Тейлор.
Впоследствии Эдди Фишер женился на Тейлор, а мать вышла замуж за обувного магната-миллионера.
У Кэрри долгое время не складывались отношения с матерью. О своей ссоре с Дебби Рейнольдс она даже написала автобиографический роман "Открытки с края бездны".
В 1991 году режиссер Майкл Николс поставил по нему одноименный фильм, в котором Кэрри Фишер на экране сыграла Мэрил Стрип. За эту роль Мэрил получила "Оскар".

Наркотики в 13 лет

"Я плод голливудского инцеста", — говорила о себе Кэрри Фишер, богемная жизнь ей была знакома с самого детства.
© Getty Images / Michael Ochs ArchivesКэрри Фишер, 1970 год
Кэрри Фишер, 1970 год - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / Michael Ochs Archives
Кэрри Фишер, 1970 год
Алкоголь, кокаин, марихуана — чем только не баловалась Кэрри долгие годы подряд, практически всю жизнь у нее была наркотическая зависимость.
Актриса чуть было не умерла от передозировки во время съемок пятого эпизода "Звездных войн". Как признавалась сама Кэрри, из-за наркотиков она много раз была между жизнью и смертью.
В 1985 году, едва не умерев в очередной раз после загула, Кэрри 20 дней провела в клинике для реабилитации наркотической зависимости.
© Columbia Pictures Corporation (1990)Кадр из фильма "Открытки с края бездны"
Кадр из фильма Открытки с края бездны - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Columbia Pictures Corporation (1990)
Кадр из фильма "Открытки с края бездны"

Гражданский муж ушел к другому

Самые длительные отношения Кэрри Фишер были с голливудским агентом Брайаном Лурдом — одним из лучших специалистов по кастингу актеров в США.
Они встречались в 90-х годах, прожили вместе три года в гражданском браке, и у них родилась дочь Билли Кэтрин, но официально так и не были женаты.
Гражданский брак "разбился о скалы", когда Брайан совершил каминг-аут — открыто признался, что он гей. И ушел от Кэрри к другому мужчине.
© Getty Images / L. CohenКэрри Фишер и Брайан Лурд на премьере фильма "Конни и Карла" в Калифорнии
Кэрри Фишер и Брайан Лурд на премьере фильма Конни и Карла в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / L. Cohen
Кэрри Фишер и Брайан Лурд на премьере фильма "Конни и Карла" в Калифорнии
"Он сказал мне, что это я сделала его геем — когда начала снова употреблять кодеин, — писала Фишер в своей книге. — А я ответила ему: "Ты же знаешь, я всегда игнорировала предупреждения о побочных эффектах на этикетках".
Ради дочки пара старалась сохранить хорошие отношения и даже устраивала семейные пикники, куда приглашала и любовника экс-супруга.
Когда в Америке разрешили гей-браки, Брайан Лурд официально женился на своем партнере-мужчине. Подружкой невесты на свадьбе была Билли — его дочь от Кэрри Фишер.

Официальный брак

Кэрри официально была замужем один раз — в 1983 году она сыграла свадьбу с певцом Полом Саймоном, до этого пара встречалась около шести лет.
© Getty Images / Jean-Jacques LAPEYRONNIEПол Саймон и Кэрри Фишер во Франции, 1983 год
Пол Саймон и Кэрри Фишер во Франции, 1983 год - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / Jean-Jacques LAPEYRONNIE
Пол Саймон и Кэрри Фишер во Франции, 1983 год
Долгой и счастливой семейная жизнь не была, они развелись уже через 11 месяцев.
"Это была прекрасная свадьба, но ужасный брак", — сказала актриса. Биограф Пола Саймона, написавший о нем книгу, говорил более конкретно: "Пола просто достало то, что Кэрри постоянно приходила домой с головой, одурманенной наркотиками".

Психозы и биполярное расстройство

Всю жизнь Кэрри Фишер сопровождали различные психические расстройства — она лежала в клиниках из-за биполярного расстройства, депрессии и психоза.
© Getty Images / Barry KingАктриса Кэрри Фишер и ее дочь, актриса Билли Лурд на премьере фильма "Звездные войны: Пробуждение силы", 2015 год
Актриса Кэрри Фишер и ее дочь, актриса Билли Лурд на премьере фильма Звездные войны: Пробуждение силы, 2015 год - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Getty Images / Barry King
Актриса Кэрри Фишер и ее дочь, актриса Билли Лурд на премьере фильма "Звездные войны: Пробуждение силы", 2015 год
Актриса до последних дней принимала множество лекарств, помогающие ей справиться с психологическими проблемами и наркотической зависимостью. Скончалась она 27 декабря 2016-го. По данным медиков, у нее остановилось сердце на фоне приема алкоголя.
В своей неуравновешенности и не сложившейся личной жизни Кэрри всегда винила Голливуд и его богемную жизнь с одноразовыми отношениями, где нет места настоящим чувствам.
 
ШоубизАмерикаКалифорнияРоссияКэрри ФишерДебби РейнольдсЭлизабет Тейлор
 
 
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