Принцесса Лея из "Звездных войн": наркотики, психоз и трагедия личной жизни
© Getty Images / Aaron RapoportАктриса Кэрри Фишер в роли принцессы Леи, 1983 год
© Getty Images / Aaron Rapoport
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Эта актриса навсегда останется в истории кинематографа самой фантастической принцессой. Уже в 19 лет она стала невероятно популярной, и у нее были миллионы поклонников по всему миру.
Кэрри Фишер, сыгравшая принцессу Лею Органу в культовой саге Джорджа Лукаса "Звездные войны", актриса, запомнившаяся всем по одной роли, но зато какой!
© Getty Images / Sunset BoulevardМарк Хэмилл, Кэрри Фишер и Харрисон Форд на съемках фильма "Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда"
© Getty Images / Sunset Boulevard
Марк Хэмилл, Кэрри Фишер и Харрисон Форд на съемках фильма "Звездные войны: Эпизод 4 - Новая надежда"
Реальная же судьба актрисы тоже выглядит фантастично: алкоголь, скандалы, наркотики, не сложившаяся семейная жизнь. Все это совсем не соответствует образу на экране, гордой и сексуальной принцессы из будущего с бластером в руке.
"Золотые родители" и предки из России
Родилась Кэрри в солнечном штате Калифорнии в "золотой" голливудской семье. Кстати, у нее есть русские корни. Бабушку Кэрри по отцовской линии звали Катерина Винокур, в Америку она эмигрировала после революции.
Отец актрисы, популярнейший певец 1950-х Эдди Фишер, мать, голливудская звезда Дебби Рейнольдс, снялась в культовом фильме "Поющие под дождем" и считалась одной из первых красавиц своего времени.
© Getty Images / Hulton ArchiveЭдди Фишер и Дебби Рейнолдс с дочерью Кэрри Фишер
© Getty Images / Hulton Archive
Эдди Фишер и Дебби Рейнолдс с дочерью Кэрри Фишер
Родители развелись, когда Кэрри было всего два года, отец ушел от матери к ослепительной Элизабет Тейлор.
Впоследствии Эдди Фишер женился на Тейлор, а мать вышла замуж за обувного магната-миллионера.
У Кэрри долгое время не складывались отношения с матерью. О своей ссоре с Дебби Рейнольдс она даже написала автобиографический роман "Открытки с края бездны".
В 1991 году режиссер Майкл Николс поставил по нему одноименный фильм, в котором Кэрри Фишер на экране сыграла Мэрил Стрип. За эту роль Мэрил получила "Оскар".
Наркотики в 13 лет
"Я плод голливудского инцеста", — говорила о себе Кэрри Фишер, богемная жизнь ей была знакома с самого детства.
© Getty Images / Michael Ochs ArchivesКэрри Фишер, 1970 год
© Getty Images / Michael Ochs Archives
Кэрри Фишер, 1970 год
Алкоголь, кокаин, марихуана — чем только не баловалась Кэрри долгие годы подряд, практически всю жизнь у нее была наркотическая зависимость.
Актриса чуть было не умерла от передозировки во время съемок пятого эпизода "Звездных войн". Как признавалась сама Кэрри, из-за наркотиков она много раз была между жизнью и смертью.
В 1985 году, едва не умерев в очередной раз после загула, Кэрри 20 дней провела в клинике для реабилитации наркотической зависимости.
© Columbia Pictures Corporation (1990)Кадр из фильма "Открытки с края бездны"
© Columbia Pictures Corporation (1990)
Кадр из фильма "Открытки с края бездны"
Гражданский муж ушел к другому
Самые длительные отношения Кэрри Фишер были с голливудским агентом Брайаном Лурдом — одним из лучших специалистов по кастингу актеров в США.
Они встречались в 90-х годах, прожили вместе три года в гражданском браке, и у них родилась дочь Билли Кэтрин, но официально так и не были женаты.
Гражданский брак "разбился о скалы", когда Брайан совершил каминг-аут — открыто признался, что он гей. И ушел от Кэрри к другому мужчине.
© Getty Images / L. CohenКэрри Фишер и Брайан Лурд на премьере фильма "Конни и Карла" в Калифорнии
© Getty Images / L. Cohen
Кэрри Фишер и Брайан Лурд на премьере фильма "Конни и Карла" в Калифорнии
"Он сказал мне, что это я сделала его геем — когда начала снова употреблять кодеин, — писала Фишер в своей книге. — А я ответила ему: "Ты же знаешь, я всегда игнорировала предупреждения о побочных эффектах на этикетках".
Ради дочки пара старалась сохранить хорошие отношения и даже устраивала семейные пикники, куда приглашала и любовника экс-супруга.
Когда в Америке разрешили гей-браки, Брайан Лурд официально женился на своем партнере-мужчине. Подружкой невесты на свадьбе была Билли — его дочь от Кэрри Фишер.
Официальный брак
Кэрри официально была замужем один раз — в 1983 году она сыграла свадьбу с певцом Полом Саймоном, до этого пара встречалась около шести лет.
© Getty Images / Jean-Jacques LAPEYRONNIEПол Саймон и Кэрри Фишер во Франции, 1983 год
© Getty Images / Jean-Jacques LAPEYRONNIE
Пол Саймон и Кэрри Фишер во Франции, 1983 год
Долгой и счастливой семейная жизнь не была, они развелись уже через 11 месяцев.
"Это была прекрасная свадьба, но ужасный брак", — сказала актриса. Биограф Пола Саймона, написавший о нем книгу, говорил более конкретно: "Пола просто достало то, что Кэрри постоянно приходила домой с головой, одурманенной наркотиками".
Психозы и биполярное расстройство
Всю жизнь Кэрри Фишер сопровождали различные психические расстройства — она лежала в клиниках из-за биполярного расстройства, депрессии и психоза.
© Getty Images / Barry KingАктриса Кэрри Фишер и ее дочь, актриса Билли Лурд на премьере фильма "Звездные войны: Пробуждение силы", 2015 год
© Getty Images / Barry King
Актриса Кэрри Фишер и ее дочь, актриса Билли Лурд на премьере фильма "Звездные войны: Пробуждение силы", 2015 год
Актриса до последних дней принимала множество лекарств, помогающие ей справиться с психологическими проблемами и наркотической зависимостью. Скончалась она 27 декабря 2016-го. По данным медиков, у нее остановилось сердце на фоне приема алкоголя.
В своей неуравновешенности и не сложившейся личной жизни Кэрри всегда винила Голливуд и его богемную жизнь с одноразовыми отношениями, где нет места настоящим чувствам.