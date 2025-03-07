https://ria.ru/20250307/leopard-2003528729.html

В Приморье ученые впервые проследили родословную двух детенышей леопарда

В Приморье ученые впервые проследили родословную двух детенышей леопарда - РИА Новости, 07.03.2025

В Приморье ученые впервые проследили родословную двух детенышей леопарда

Родословную двух детенышей редчайшего дальневосточного леопарда в четырех поколениях впервые удалось проследить ученым национального парка "Земля леопарда" в... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T04:22:00+03:00

2025-03-07T04:22:00+03:00

2025-03-07T09:04:00+03:00

наука

приморский край

россия

китай

фгбу "земля леопарда"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/07/2003547668_0:12:1281:732_1920x0_80_0_0_df1b93f45f690e98a36040c14ab47266.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Родословную двух детенышей редчайшего дальневосточного леопарда в четырех поколениях впервые удалось проследить ученым национального парка "Земля леопарда" в Приморье благодаря снимку известного фотографа дикой природы Сергея Горшкова, сообщает учреждение. "Кадр, сделанный в национальном парке "Земля леопарда" Приморского края, позволил ученым впервые проследить родословную малышей сразу в четырех поколениях. Специалисты "Земли леопарда" выяснили, что мать запечатленных котят – самка под номером Leo 156F, для которой это первый выводок. Бабушка малышей – Leo 113F, а прабабушка – Leo 37F по имени Умка, одна из знаменитых самок, внесших значительный вклад в восстановление популяции леопарда. Все пятнистые хищники идентифицированы по узорам на шерсти", - говорится в сообщении. Отмечается, что столь подробное генеалогическое древо в условиях дикой природы удается восстановить крайне редко – ранее были отмечены лишь единичные случаи прослеживания родословных только до третьего поколения. "Особая ценность подобных данных и создания родословных в том, что они открывают новые возможности для изучения взаимоотношений в популяции на протяжении поколений. Можно получить представление о расселении детенышей в дикой природе после отделения от матери, а также узнать, в каком возрасте они начинают самостоятельную жизнь. Подробная информация о популяции – база для грамотного управления и ее сохранения", – сообщила сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Таисия Марченкова, слова которой приводятся в сообщении. Уточняется, что на фото, сделанном фотографом Сергеем Горшковым, запечатлены котята возрастом около 7-9 месяцев. Они сидят на вершине горы и смотрят прямо в объектив камеры. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.

https://ria.ru/20250102/leopard-1992280865.html

https://ria.ru/20250101/leopard-1992206219.html

приморский край

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

приморский край, россия, китай, фгбу "земля леопарда"