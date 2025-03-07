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В Приморье ученые впервые проследили родословную двух детенышей леопарда - РИА Новости, 07.03.2025
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Наука
 
04:22 07.03.2025 (обновлено: 09:04 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/leopard-2003528729.html
В Приморье ученые впервые проследили родословную двух детенышей леопарда
В Приморье ученые впервые проследили родословную двух детенышей леопарда - РИА Новости, 07.03.2025
В Приморье ученые впервые проследили родословную двух детенышей леопарда
Родословную двух детенышей редчайшего дальневосточного леопарда в четырех поколениях впервые удалось проследить ученым национального парка "Земля леопарда" в... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T04:22:00+03:00
2025-03-07T09:04:00+03:00
наука
приморский край
россия
китай
фгбу "земля леопарда"
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Родословную двух детенышей редчайшего дальневосточного леопарда в четырех поколениях впервые удалось проследить ученым национального парка "Земля леопарда" в Приморье благодаря снимку известного фотографа дикой природы Сергея Горшкова, сообщает учреждение. "Кадр, сделанный в национальном парке "Земля леопарда" Приморского края, позволил ученым впервые проследить родословную малышей сразу в четырех поколениях. Специалисты "Земли леопарда" выяснили, что мать запечатленных котят – самка под номером Leo 156F, для которой это первый выводок. Бабушка малышей – Leo 113F, а прабабушка – Leo 37F по имени Умка, одна из знаменитых самок, внесших значительный вклад в восстановление популяции леопарда. Все пятнистые хищники идентифицированы по узорам на шерсти", - говорится в сообщении. Отмечается, что столь подробное генеалогическое древо в условиях дикой природы удается восстановить крайне редко – ранее были отмечены лишь единичные случаи прослеживания родословных только до третьего поколения. "Особая ценность подобных данных и создания родословных в том, что они открывают новые возможности для изучения взаимоотношений в популяции на протяжении поколений. Можно получить представление о расселении детенышей в дикой природе после отделения от матери, а также узнать, в каком возрасте они начинают самостоятельную жизнь. Подробная информация о популяции – база для грамотного управления и ее сохранения", – сообщила сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Таисия Марченкова, слова которой приводятся в сообщении. Уточняется, что на фото, сделанном фотографом Сергеем Горшковым, запечатлены котята возрастом около 7-9 месяцев. Они сидят на вершине горы и смотрят прямо в объектив камеры. Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
https://ria.ru/20250102/leopard-1992280865.html
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приморский край, россия, китай, фгбу "земля леопарда"
Наука, Приморский край, Россия, Китай, ФГБУ "Земля леопарда"
В Приморье ученые впервые проследили родословную двух детенышей леопарда

В Приморье проследили родословную двух детенышей леопарда в четырех поколениях

© Фото : Нацпарк "Земля леопарда" / Сергей ГоршковСамка леопарда под номером Leo 156F с двумя котятами
Самка леопарда под номером Leo 156F с двумя котятами - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : Нацпарк "Земля леопарда" / Сергей Горшков
Самка леопарда под номером Leo 156F с двумя котятами
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мар – РИА Новости. Родословную двух детенышей редчайшего дальневосточного леопарда в четырех поколениях впервые удалось проследить ученым национального парка "Земля леопарда" в Приморье благодаря снимку известного фотографа дикой природы Сергея Горшкова, сообщает учреждение.
"Кадр, сделанный в национальном парке "Земля леопарда" Приморского края, позволил ученым впервые проследить родословную малышей сразу в четырех поколениях. Специалисты "Земли леопарда" выяснили, что мать запечатленных котят – самка под номером Leo 156F, для которой это первый выводок. Бабушка малышей – Leo 113F, а прабабушка – Leo 37F по имени Умка, одна из знаменитых самок, внесших значительный вклад в восстановление популяции леопарда. Все пятнистые хищники идентифицированы по узорам на шерсти", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что столь подробное генеалогическое древо в условиях дикой природы удается восстановить крайне редко – ранее были отмечены лишь единичные случаи прослеживания родословных только до третьего поколения.
"Особая ценность подобных данных и создания родословных в том, что они открывают новые возможности для изучения взаимоотношений в популяции на протяжении поколений. Можно получить представление о расселении детенышей в дикой природе после отделения от матери, а также узнать, в каком возрасте они начинают самостоятельную жизнь. Подробная информация о популяции – база для грамотного управления и ее сохранения", – сообщила сотрудник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Таисия Марченкова, слова которой приводятся в сообщении.
Уточняется, что на фото, сделанном фотографом Сергеем Горшковым, запечатлены котята возрастом около 7-9 месяцев. Они сидят на вершине горы и смотрят прямо в объектив камеры.
Дальневосточный леопард - самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. По данным на начало апреля 2024 года, на российских охраняемых территориях в дикой природе обитают 129 взрослых дальневосточных леопардов.
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НаукаПриморский крайРоссияКитайФГБУ "Земля леопарда"
 
 
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