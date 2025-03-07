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В Калуге оторвалась льдина с 20 рыбаками - РИА Новости, 07.03.2025
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13:33 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/ldina-2003615652.html
В Калуге оторвалась льдина с 20 рыбаками
В Калуге оторвалась льдина с 20 рыбаками - РИА Новости, 07.03.2025
В Калуге оторвалась льдина с 20 рыбаками
Льдина с 20 рыбаками оторвалась на реке Ока в Калуге и поплыла, большинство мужчин спасатели уже эвакуировали на берег, сообщил РИА Новости в пятницу... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:33:00+03:00
2025-03-07T13:33:00+03:00
происшествия
калуга
калужская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Льдина с 20 рыбаками оторвалась на реке Ока в Калуге и поплыла, большинство мужчин спасатели уже эвакуировали на берег, сообщил РИА Новости в пятницу представитель ГУМЧС по Калужской области. "На льдине находились примерно 20 человек. И один провалился. Благо, уже наши спасатели были на этой льдине в лодке и его вытащили. Спасли", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что эвакуация рыбаков на берег продолжается, на данный момент на льдине остались три человека. Как позже уточнило МЧС РФ, на льдине размером 50x70 метров находились 17 рыбаков, после отрыва, она причалила к противоположному берегу. Двое рыбаков попытались самостоятельно добраться до берега, один из них провалился под лед – его вытащили из воды с помощью конца Александрова. "Все остальные рыбаки также были успешно эвакуированы. Погибших и пострадавших нет", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250228/ldina-2002237572.html
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происшествия, калуга, калужская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Калуга, Калужская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Калуге оторвалась льдина с 20 рыбаками

МЧС: в Калуге на Оке оторвалась льдина с 20 рыбаками, один упал в воду

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкРыбаки на льду
Рыбаки на льду - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Рыбаки на льду. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Льдина с 20 рыбаками оторвалась на реке Ока в Калуге и поплыла, большинство мужчин спасатели уже эвакуировали на берег, сообщил РИА Новости в пятницу представитель ГУМЧС по Калужской области.
"На льдине находились примерно 20 человек. И один провалился. Благо, уже наши спасатели были на этой льдине в лодке и его вытащили. Спасли", - рассказал собеседник агентства.
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Он отметил, что эвакуация рыбаков на берег продолжается, на данный момент на льдине остались три человека.
Как позже уточнило МЧС РФ, на льдине размером 50x70 метров находились 17 рыбаков, после отрыва, она причалила к противоположному берегу. Двое рыбаков попытались самостоятельно добраться до берега, один из них провалился под лед – его вытащили из воды с помощью конца Александрова.
"Все остальные рыбаки также были успешно эвакуированы. Погибших и пострадавших нет", - добавили в ведомстве.
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