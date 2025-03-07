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Страны Балтии хотят использовать Грузию против России, заявили в Тбилиси
Страны Балтии хотят использовать Грузию против России, заявили в Тбилиси - РИА Новости, 07.03.2025
Страны Балтии хотят использовать Грузию против России, заявили в Тбилиси
Латвия, Литва и Эстония желают сменить власть в Грузии, чтобы использовать страну как оружие против России, заявил спикер грузинского парламента Шалва... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T16:39:00+03:00
2025-03-07T16:39:00+03:00
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ТБИЛИСИ, 7 мар - РИА Новости. Латвия, Литва и Эстония желают сменить власть в Грузии, чтобы использовать страну как оружие против России, заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили. "Цель, которую эти три страны (Латвия, Литва, Эстония - ред.) и их правительства преследуют в отношении Грузии, ясна: сменить законную власть, и чтобы к власти пришло такое руководство, которое будет служить их интересам. У властей этих трех стран в отношении Грузии есть единственный интерес. Этот интерес заключается в том, чтобы мы были оружием и инструментом против России", - сказал Папуашвили на брифинге. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна 3 марта объявил, что Таллин ввел запрет на въезд в страну для 55 грузинских чиновников. К этим санкциям присоединились Латвия и Литва.
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в мире, латвия, литва, эстония
В мире, Латвия, Литва, Эстония
Страны Балтии хотят использовать Грузию против России, заявили в Тбилиси
Папуашвили: страны Балтии хотят использовать Грузию как оружие против России