https://ria.ru/20250307/kuzbass-2003557314.html

В Кузбассе женщина получила условный срок за гибель девочки на площадке

В Кузбассе женщина получила условный срок за гибель девочки на площадке - РИА Новости, 07.03.2025

В Кузбассе женщина получила условный срок за гибель девочки на площадке

Заведующая домом культуры в Топкинском округе Кузбасса получила условный срок за халатность, повлекшей смерть ребенка на игровой площадке, сообщает пресс-служба РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T09:53:00+03:00

2025-03-07T09:53:00+03:00

2025-03-07T09:53:00+03:00

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg

КЕМЕРОВО, 7 мар – РИА Новости. Заведующая домом культуры в Топкинском округе Кузбасса получила условный срок за халатность, повлекшей смерть ребенка на игровой площадке, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Суд установил, что фигурантка, занимая должность заведующей сельским домом культуры Топкинского муниципального округа, достоверно зная, что на расположенной поблизости площадке для детей размещен незакрепленный игровой элемент рукоход, мер к его устранению и информированию об этом директора МБУК "Централизованная клубная система Топкинского муниципального округа" не приняла. Ее бездействие привело к тому, что 30 августа 2022 года металлическая конструкция опрокинулась на 9-летнюю девочку, она получила травму головы и погибла. "Приговором суда виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев, с лишением права занимать определенные должности в органах местного самоуправления сроком 2 года", – говорится в сообщении. Уже бывшая заведующая сельским домом признана виновной по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к обязанностям по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

https://ria.ru/20250305/perm-2003160681.html

https://ria.ru/20250212/krasnojarsk-1998795906.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия