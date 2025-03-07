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В Кузбассе женщина получила условный срок за гибель девочки на площадке - РИА Новости, 07.03.2025
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09:53 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/kuzbass-2003557314.html
В Кузбассе женщина получила условный срок за гибель девочки на площадке
В Кузбассе женщина получила условный срок за гибель девочки на площадке - РИА Новости, 07.03.2025
В Кузбассе женщина получила условный срок за гибель девочки на площадке
Заведующая домом культуры в Топкинском округе Кузбасса получила условный срок за халатность, повлекшей смерть ребенка на игровой площадке, сообщает пресс-служба РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T09:53:00+03:00
2025-03-07T09:53:00+03:00
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КЕМЕРОВО, 7 мар – РИА Новости. Заведующая домом культуры в Топкинском округе Кузбасса получила условный срок за халатность, повлекшей смерть ребенка на игровой площадке, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону. Суд установил, что фигурантка, занимая должность заведующей сельским домом культуры Топкинского муниципального округа, достоверно зная, что на расположенной поблизости площадке для детей размещен незакрепленный игровой элемент рукоход, мер к его устранению и информированию об этом директора МБУК "Централизованная клубная система Топкинского муниципального округа" не приняла. Ее бездействие привело к тому, что 30 августа 2022 года металлическая конструкция опрокинулась на 9-летнюю девочку, она получила травму головы и погибла. "Приговором суда виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев, с лишением права занимать определенные должности в органах местного самоуправления сроком 2 года", – говорится в сообщении. Уже бывшая заведующая сельским домом признана виновной по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к обязанностям по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
В Кузбассе женщина получила условный срок за гибель девочки на площадке

В Кузбассе заведующая ДК получила условный срок за гибель девочки на площадке

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 7 мар – РИА Новости. Заведующая домом культуры в Топкинском округе Кузбасса получила условный срок за халатность, повлекшей смерть ребенка на игровой площадке, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Суд установил, что фигурантка, занимая должность заведующей сельским домом культуры Топкинского муниципального округа, достоверно зная, что на расположенной поблизости площадке для детей размещен незакрепленный игровой элемент рукоход, мер к его устранению и информированию об этом директора МБУК "Централизованная клубная система Топкинского муниципального округа" не приняла. Ее бездействие привело к тому, что 30 августа 2022 года металлическая конструкция опрокинулась на 9-летнюю девочку, она получила травму головы и погибла.
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"Приговором суда виновной назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 6 месяцев, с лишением права занимать определенные должности в органах местного самоуправления сроком 2 года", – говорится в сообщении.
Уже бывшая заведующая сельским домом признана виновной по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к обязанностям по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека).
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