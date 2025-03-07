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В Кузбассе экс-главбух колонии получила условный срок за мошенничество - РИА Новости, 07.03.2025
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08:15 07.03.2025 (обновлено: 08:16 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/kuzbass-2003542581.html
В Кузбассе экс-главбух колонии получила условный срок за мошенничество
В Кузбассе экс-главбух колонии получила условный срок за мошенничество - РИА Новости, 07.03.2025
В Кузбассе экс-главбух колонии получила условный срок за мошенничество
Главный бухгалтер исправительной колонии в Кузбассе получила условный срок за мошенничество на 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СУ СК России по... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T08:15:00+03:00
2025-03-07T08:16:00+03:00
происшествия
россия
кемеровская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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КЕМЕРОВО, 7 мар – РИА Новости. Главный бухгалтер исправительной колонии в Кузбассе получила условный срок за мошенничество на 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области. Собранные сотрудниками следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главному бухгалтеру одного из исправительных учреждений. Она признана виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных частям 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном и в особо крупном размерах). "Установлено, что… с октября 2020 года по сентябрь 2022 года, имея доступ к формированию платежных поручений на перечисление заработной платы и других выплат подчиненным сотрудникам, осужденная необоснованно начисляла им зарплату, не подлежавшую фактической выплате. После перечисления денег требовала у сотрудников вернуть ей якобы ошибочно выплаченные денежные средства путем безналичных переводов либо передачи наличных купюр", – сообщили в ведомстве. Кроме этого, фигурантка вводила сотрудников в заблуждение о необходимости передачи ей части денег, поступивших им в качестве премий, под предлогом их использования для нужд учреждения. "Пользуясь служебным положением, осужденная также давала не осведомленным о ее преступных намерениях подчиненным сотрудникам указание оформить выдачу денежных средств под отчет и передать ей для дальнейшего использования. Полученные деньги обращала в свою пользу. В общей сложности фигурантка получила преступным путем более 2 миллионов рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению", – говорится в сообщении. Отмечается, что преступная деятельность главного бухгалтера выявлена сотрудниками ГУ ФСИН по Кемеровской области, материалы переданы в следственные органы регионального СК, где им дана надлежащая правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовных дел. В основу доказательственной базы легли показания свидетелей, результаты осмотров финансовой документации и выводы судебной бухгалтерской экспертизы. "Приговором Мариинского городского суда виновной назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. В счет возмещения материального ущерба судом с нее взыскано более 2 миллионов рублей, которые она обязана погашать ежемесячно в течение последующих четырех лет", – сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240906/sud-1970956247.html
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происшествия, россия, кемеровская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Россия, Кемеровская область, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Кузбассе экс-главбух колонии получила условный срок за мошенничество

СК: в Кузбассе экс-главбух колонии получила условный срок за мошенничество

© Sputnik / Асатур Есаянц | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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КЕМЕРОВО, 7 мар – РИА Новости. Главный бухгалтер исправительной колонии в Кузбассе получила условный срок за мошенничество на 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба СУ СК России по Кемеровской области.
Собранные сотрудниками следственного управления Следственного комитета РФ по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему главному бухгалтеру одного из исправительных учреждений. Она признана виновной в совершении пяти преступлений, предусмотренных частям 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном и в особо крупном размерах).
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"Установлено, что… с октября 2020 года по сентябрь 2022 года, имея доступ к формированию платежных поручений на перечисление заработной платы и других выплат подчиненным сотрудникам, осужденная необоснованно начисляла им зарплату, не подлежавшую фактической выплате. После перечисления денег требовала у сотрудников вернуть ей якобы ошибочно выплаченные денежные средства путем безналичных переводов либо передачи наличных купюр", – сообщили в ведомстве.
Кроме этого, фигурантка вводила сотрудников в заблуждение о необходимости передачи ей части денег, поступивших им в качестве премий, под предлогом их использования для нужд учреждения.
"Пользуясь служебным положением, осужденная также давала не осведомленным о ее преступных намерениях подчиненным сотрудникам указание оформить выдачу денежных средств под отчет и передать ей для дальнейшего использования. Полученные деньги обращала в свою пользу. В общей сложности фигурантка получила преступным путем более 2 миллионов рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению", – говорится в сообщении.
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Отмечается, что преступная деятельность главного бухгалтера выявлена сотрудниками ГУ ФСИН по Кемеровской области, материалы переданы в следственные органы регионального СК, где им дана надлежащая правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовных дел.
В основу доказательственной базы легли показания свидетелей, результаты осмотров финансовой документации и выводы судебной бухгалтерской экспертизы.
"Приговором Мариинского городского суда виновной назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года. В счет возмещения материального ущерба судом с нее взыскано более 2 миллионов рублей, которые она обязана погашать ежемесячно в течение последующих четырех лет", – сообщили в ведомстве.
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