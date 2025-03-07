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В Крыму бегемота и капибару поздравили с 8 марта - РИА Новости, 08.03.2025
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19:34 07.03.2025 (обновлено: 00:03 08.03.2025)
https://ria.ru/20250307/krym-2003724230.html
В Крыму бегемота и капибару поздравили с 8 марта
В Крыму бегемота и капибару поздравили с 8 марта - РИА Новости, 08.03.2025
В Крыму бегемота и капибару поздравили с 8 марта
В крымском зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр самок животных поздравили фруктовыми и овощными букетами, подарки получили в том числе бегемотиха Морячка... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-07T19:34:00+03:00
2025-03-08T00:03:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. В крымском зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр самок животных поздравили фруктовыми и овощными букетами, подарки получили в том числе бегемотиха Морячка Соня и капибара, рассказал РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. &quot;По случаю предстоящего 8 Марта обитательницы нашего зоопарка получили в подарок фруктовые и овощные букеты. Наших дам в вольерах не удивить бриллиантами или картинами, а вот витаминные деликатесы пришлись им по вкусу. Угощения в том числе получили бегемот Морячка Соня, капибара, альпаки, верблюд&quot;, — сказал Жиленко агентству.По его словам, при подготовке подарков использовался индивидуальный подход. Так, к примеру, лемуры и бинтуронги отдают предпочтение бананам, колобусы — киви, а бегемот Морячка Соня обожает брокколи.
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Хорошие новости, Россия, Республика Крым
В Крыму бегемота и капибару поздравили с 8 марта

В крымском зоопарке бегемот и капибара получили фруктовые и овощные букеты

© Фото : Парк миниатюр | БахчисарайВ зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр самок животных поздравили фруктовыми и овощными букетами
В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр самок животных поздравили фруктовыми и овощными букетами - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : Парк миниатюр | Бахчисарай
В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр самок животных поздравили фруктовыми и овощными букетами
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. В крымском зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр самок животных поздравили фруктовыми и овощными букетами, подарки получили в том числе бегемотиха Морячка Соня и капибара, рассказал РИА Новости директор парка Виктор Жиленко.
«

"По случаю предстоящего 8 Марта обитательницы нашего зоопарка получили в подарок фруктовые и овощные букеты. Наших дам в вольерах не удивить бриллиантами или картинами, а вот витаминные деликатесы пришлись им по вкусу. Угощения в том числе получили бегемот Морячка Соня, капибара, альпаки, верблюд", — сказал Жиленко агентству.

По его словам, при подготовке подарков использовался индивидуальный подход. Так, к примеру, лемуры и бинтуронги отдают предпочтение бананам, колобусы — киви, а бегемот Морячка Соня обожает брокколи.
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