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В Крыму бегемота и капибару поздравили с 8 марта
В Крыму бегемота и капибару поздравили с 8 марта - РИА Новости, 08.03.2025
В Крыму бегемота и капибару поздравили с 8 марта
В крымском зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр самок животных поздравили фруктовыми и овощными букетами, подарки получили в том числе бегемотиха Морячка... РИА Новости, 08.03.2025
2025-03-07T19:34:00+03:00
2025-03-07T19:34:00+03:00
2025-03-08T00:03:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар — РИА Новости. В крымском зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр самок животных поздравили фруктовыми и овощными букетами, подарки получили в том числе бегемотиха Морячка Соня и капибара, рассказал РИА Новости директор парка Виктор Жиленко. "По случаю предстоящего 8 Марта обитательницы нашего зоопарка получили в подарок фруктовые и овощные букеты. Наших дам в вольерах не удивить бриллиантами или картинами, а вот витаминные деликатесы пришлись им по вкусу. Угощения в том числе получили бегемот Морячка Соня, капибара, альпаки, верблюд", — сказал Жиленко агентству.По его словам, при подготовке подарков использовался индивидуальный подход. Так, к примеру, лемуры и бинтуронги отдают предпочтение бананам, колобусы — киви, а бегемот Морячка Соня обожает брокколи.
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Хорошие новости, Россия, Республика Крым
В Крыму бегемота и капибару поздравили с 8 марта
В крымском зоопарке бегемот и капибара получили фруктовые и овощные букеты