https://ria.ru/20250307/krym-2003536913.html
В Крыму назвали ошибкой отказ Франции считаться с Россией
В Крыму назвали ошибкой отказ Франции считаться с Россией - РИА Новости, 07.03.2025
В Крыму назвали ошибкой отказ Франции считаться с Россией
Нынешние власти Франции допускают серьезную ошибку, отказываясь считаться с интересами России, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T07:01:00+03:00
2025-03-07T07:01:00+03:00
2025-03-07T07:01:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости. Нынешние власти Франции допускают серьезную ошибку, отказываясь считаться с интересами России, заявил РИА Новости первый заместитель главы крымского парламента Серей Цеков. Ранее МИД РФ заявил, что Париж по-прежнему не намерен считаться с жизненно важными интересами России, Франция нацелена на "принуждение" Москвы к нужным Западу решениям, добавив, что "ничего из этого, разумеется, не выйдет". "Французские власти допускают серьезную политическую и стратегическую ошибку, отказываясь считаться с интересами нашей страны. Все последствия и тяготы этой ошибки они ощутят и поймут со временем", - сказал Цеков. По его словам, европейские политики, сродни президенту Франции Эммануэлю Макрону, так и не смогли поумнеть и сделать выводов за последние три года – с момента начала СВО на Украине. "Если Макрон и ему подобные задумают спровоцировать полномасштабный конфликт, то столкнутся с мощью всей России", - сказал Цеков.
https://ria.ru/20250306/makron-2003503729.html
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в мире, франция, россия, париж, эммануэль макрон
В мире, Франция, Россия, Париж, Эммануэль Макрон
В Крыму назвали ошибкой отказ Франции считаться с Россией
Депутат Цеков: во Франции делают ошибку, не считаясь с интересами России