Задержанный в США исламист признался в причастности к теракту в "Крокусе"
Задержанный в США исламист Шарифулла заявил о причастности к теракту в "Крокусе"
© Фото : FBIЗадержанный американскими силовиками Мохаммад Шарифулла
© Фото : FBI
Задержанный американскими силовиками Мохаммад Шарифулла
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НЬЮ-ЙОРК, 7 мар — РИА Новости. Предполагаемый организатор взрыва в аэропорту Кабула, произошедшего четыре года назад, признался в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле", говорится в заявлении Минюста США.
Речь идет о Мохаммаде Шарифулле. О его поимке президент Дональд Трамп сообщил во время обращения к конгрессу. По словам главы государства, задержанный виновен в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана.
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Как позднее указала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Шарифулла признался пакистанцам в нападениях на аэропорт, а также в том, что "причастен к другим атакам в России и Иране".
"Во время допроса ФБР Шарифулла признался, что от имени ИГИЛ-К* ("Вилаят Хорасан"*) он делился инструкциями, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие с потенциальными нападавшими. Шарифулла также признался, что узнал в двух из четырех задержанных боевиков тех, кого он ранее инструктировал", — заявили в американском Минюсте.
Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По информации директора ФСБ Александра Бортникова, действия преступников координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне.
* Запрещенная в России террористическая группировка.