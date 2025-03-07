https://ria.ru/20250307/krokus-2003724590.html

Задержанный в США исламист признался в причастности к теракту в "Крокусе"

Задержанный в США исламист признался в причастности к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 07.03.2025

Задержанный в США исламист признался в причастности к теракту в "Крокусе"

Предполагаемый организатор взрыва в аэропорту Кабула, произошедшего четыре года назад, признался в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле", говорится в... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T19:37:00+03:00

2025-03-07T19:37:00+03:00

2025-03-07T20:26:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

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НЬЮ-ЙОРК, 7 мар — РИА Новости. Предполагаемый организатор взрыва в аэропорту Кабула, произошедшего четыре года назад, признался в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле", говорится в заявлении Минюста США.Речь идет о Мохаммаде Шарифулле. О его поимке президент Дональд Трамп сообщил во время обращения к конгрессу. По словам главы государства, задержанный виновен в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана.Как позднее указала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Шарифулла признался пакистанцам в нападениях на аэропорт, а также в том, что "причастен к другим атакам в России и Иране"."Во время допроса ФБР Шарифулла признался, что от имени ИГИЛ-К* ("Вилаят Хорасан"*) он делился инструкциями, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие с потенциальными нападавшими. Шарифулла также признался, что узнал в двух из четырех задержанных боевиков тех, кого он ранее инструктировал", — заявили в американском Минюсте. Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.По информации директора ФСБ Александра Бортникова, действия преступников координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20250202/mvd-1996924121.html

https://ria.ru/20250114/krokus-1993736844.html

россия

сша

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в мире, россия, сша, кабул (город), крокус сити холл, александр бортников, дональд трамп, фбр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)