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Задержанный в США исламист признался в причастности к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 07.03.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
19:37 07.03.2025 (обновлено: 20:26 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/krokus-2003724590.html
Задержанный в США исламист признался в причастности к теракту в "Крокусе"
Задержанный в США исламист признался в причастности к теракту в "Крокусе" - РИА Новости, 07.03.2025
Задержанный в США исламист признался в причастности к теракту в "Крокусе"
Предполагаемый организатор взрыва в аэропорту Кабула, произошедшего четыре года назад, признался в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле", говорится в... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T19:37:00+03:00
2025-03-07T20:26:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
в мире
россия
сша
кабул (город)
крокус сити холл
александр бортников
дональд трамп
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НЬЮ-ЙОРК, 7 мар — РИА Новости. Предполагаемый организатор взрыва в аэропорту Кабула, произошедшего четыре года назад, признался в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле", говорится в заявлении Минюста США.Речь идет о Мохаммаде Шарифулле. О его поимке президент Дональд Трамп сообщил во время обращения к конгрессу. По словам главы государства, задержанный виновен в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана.Как позднее указала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Шарифулла признался пакистанцам в нападениях на аэропорт, а также в том, что "причастен к другим атакам в России и Иране"."Во время допроса ФБР Шарифулла признался, что от имени ИГИЛ-К* ("Вилаят Хорасан"*) он делился инструкциями, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие с потенциальными нападавшими. Шарифулла также признался, что узнал в двух из четырех задержанных боевиков тех, кого он ранее инструктировал", — заявили в американском Минюсте. Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.По информации директора ФСБ Александра Бортникова, действия преступников координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне.* Запрещенная в России террористическая группировка.
https://ria.ru/20250202/mvd-1996924121.html
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в мире, россия, сша, кабул (город), крокус сити холл, александр бортников, дональд трамп, фбр, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Теракт в "Крокус Сити Холле", В мире, Россия, США, Кабул (город), Крокус Сити Холл, Александр Бортников, Дональд Трамп, ФБР, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Задержанный в США исламист признался в причастности к теракту в "Крокусе"

Задержанный в США исламист Шарифулла заявил о причастности к теракту в "Крокусе"

© Фото : FBIЗадержанный американскими силовиками Мохаммад Шарифулла
Задержанный американскими силовиками Мохаммад Шарифулла - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фото : FBI
Задержанный американскими силовиками Мохаммад Шарифулла
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НЬЮ-ЙОРК, 7 мар — РИА Новости. Предполагаемый организатор взрыва в аэропорту Кабула, произошедшего четыре года назад, признался в причастности к теракту в "Крокус Сити Холле", говорится в заявлении Минюста США.
Речь идет о Мохаммаде Шарифулле. О его поимке президент Дональд Трамп сообщил во время обращения к конгрессу. По словам главы государства, задержанный виновен в гибели американских военных при выводе войск из Афганистана.
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Как позднее указала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, Шарифулла признался пакистанцам в нападениях на аэропорт, а также в том, что "причастен к другим атакам в России и Иране".
"Во время допроса ФБР Шарифулла признался, что от имени ИГИЛ-К* ("Вилаят Хорасан"*) он делился инструкциями, как использовать автоматы Калашникова и другое оружие с потенциальными нападавшими. Шарифулла также признался, что узнал в двух из четырех задержанных боевиков тех, кого он ранее инструктировал", — заявили в американском Минюсте.
Теракт в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года, нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
По информации директора ФСБ Александра Бортникова, действия преступников координировали через интернет члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне.
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* Запрещенная в России террористическая группировка.
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"В миреРоссияСШАКабул (город)Крокус Сити ХоллАлександр БортниковДональд ТрампФБРФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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