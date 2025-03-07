https://ria.ru/20250307/kreml-2003612142.html

Кремль ответил на вопрос о составе переговорщиков от США по Украине

Кремль ответил на вопрос о составе переговорщиков от США по Украине - РИА Новости, 07.03.2025

Кремль ответил на вопрос о составе переговорщиков от США по Украине

Контакты России с США идут, но новой информации по составу переговорщиков от Вашингтона по Украине пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:14:00+03:00

2025-03-07T13:14:00+03:00

2025-03-07T13:15:00+03:00

россия

сша

дмитрий песков

мюнхенская конференция по безопасности

в мире

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Контакты России с США идут, но новой информации по составу переговорщиков от Вашингтона по Украине пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока нам нечего сообщить нового. Мы имеем определенные контакты с американцами, продолжаем. Как только появится какая-то новая информация, мы ее сразу опубличим, но пока нечего сообщить", - отметил Песков, говоря о составе переговорщиков от Вашингтона по украинскому вопросу. Он добавил, что пока нельзя сказать, кто будет переговорщиком от России.

https://ria.ru/20250307/ukraina-2003608253.html

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2025

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россия, сша, дмитрий песков, мюнхенская конференция по безопасности, в мире