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Кремль ответил на вопрос о составе переговорщиков от США по Украине - РИА Новости, 07.03.2025
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13:14 07.03.2025 (обновлено: 13:15 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/kreml-2003612142.html
Кремль ответил на вопрос о составе переговорщиков от США по Украине
Кремль ответил на вопрос о составе переговорщиков от США по Украине - РИА Новости, 07.03.2025
Кремль ответил на вопрос о составе переговорщиков от США по Украине
Контакты России с США идут, но новой информации по составу переговорщиков от Вашингтона по Украине пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:14:00+03:00
2025-03-07T13:15:00+03:00
россия
сша
дмитрий песков
мюнхенская конференция по безопасности
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Контакты России с США идут, но новой информации по составу переговорщиков от Вашингтона по Украине пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока нам нечего сообщить нового. Мы имеем определенные контакты с американцами, продолжаем. Как только появится какая-то новая информация, мы ее сразу опубличим, но пока нечего сообщить", - отметил Песков, говоря о составе переговорщиков от Вашингтона по украинскому вопросу. Он добавил, что пока нельзя сказать, кто будет переговорщиком от России.
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россия, сша, дмитрий песков, мюнхенская конференция по безопасности, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Мюнхенская конференция по безопасности, В мире
Кремль ответил на вопрос о составе переговорщиков от США по Украине

Песков: новых данных по составу переговорщиков от США по Украине пока нет

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Контакты России с США идут, но новой информации по составу переговорщиков от Вашингтона по Украине пока нет, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Пока нам нечего сообщить нового. Мы имеем определенные контакты с американцами, продолжаем. Как только появится какая-то новая информация, мы ее сразу опубличим, но пока нечего сообщить", - отметил Песков, говоря о составе переговорщиков от Вашингтона по украинскому вопросу.
Он добавил, что пока нельзя сказать, кто будет переговорщиком от России.
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