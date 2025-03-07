Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали слова Путина о стамбульских соглашениях - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:04 07.03.2025 (обновлено: 13:38 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/kreml-2003606685.html
В Кремле прокомментировали слова Путина о стамбульских соглашениях
В Кремле прокомментировали слова Путина о стамбульских соглашениях - РИА Новости, 07.03.2025
В Кремле прокомментировали слова Путина о стамбульских соглашениях
Президент России Владимир Путин говорил, что основой мирного договора между Россией и Украиной могут стать стамбульские соглашения, такие заявления Москва... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:04:00+03:00
2025-03-07T13:38:00+03:00
россия
украина
владимир путин
дмитрий песков
в мире
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71f784f5d006faf75c7124bb13727bd8.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин говорил, что основой мирного договора между Россией и Украиной могут стать стамбульские соглашения, такие заявления Москва слышала и из Вашингтона, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В Вашингтоне тоже мы слышали заявления о том, что это может стать базой, отправной точкой для переговоров. Ну и, конечно же, президент Путин говорил о том, что переговоры могут иметь в качестве отправной точки именно стамбульские договоренности", - сказал Песков журналистам.Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что президент США Дональд Трамп стоит на стороне здравого смысла, желая поскорее добиться мирного урегулирования на Украине. Глава российской дипмиссии обратил внимание, что проект стамбульского мирного соглашения не только содержал положения о политическом урегулировании конфликта, но и предусматривал гарантии безопасности без необходимости направлять на Украину иностранных солдат. Россия предлагает, чтобы будущие мирные переговоры опирались именно на стамбульские договоренности.
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003580900.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1e/1996448078_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d08e98746bd48ebc5988c66588be94da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Россия, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире, Специальная военная операция на Украине
В Кремле прокомментировали слова Путина о стамбульских соглашениях

Песков: основой мира между РФ и Украиной могут стать стамбульские соглашения

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦентр Москвы
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Центр Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин говорил, что основой мирного договора между Россией и Украиной могут стать стамбульские соглашения, такие заявления Москва слышала и из Вашингтона, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"В Вашингтоне тоже мы слышали заявления о том, что это может стать базой, отправной точкой для переговоров. Ну и, конечно же, президент Путин говорил о том, что переговоры могут иметь в качестве отправной точки именно стамбульские договоренности", - сказал Песков журналистам.
Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что президент США Дональд Трамп стоит на стороне здравого смысла, желая поскорее добиться мирного урегулирования на Украине. Глава российской дипмиссии обратил внимание, что проект стамбульского мирного соглашения не только содержал положения о политическом урегулировании конфликта, но и предусматривал гарантии безопасности без необходимости направлять на Украину иностранных солдат. Россия предлагает, чтобы будущие мирные переговоры опирались именно на стамбульские договоренности.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
"Было гробовое молчание". СМИ сообщили Украине плохие новости о саммите ЕС
11:37
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала