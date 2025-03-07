https://ria.ru/20250307/kreml-2003606685.html

В Кремле прокомментировали слова Путина о стамбульских соглашениях

В Кремле прокомментировали слова Путина о стамбульских соглашениях - РИА Новости, 07.03.2025

В Кремле прокомментировали слова Путина о стамбульских соглашениях

Президент России Владимир Путин говорил, что основой мирного договора между Россией и Украиной могут стать стамбульские соглашения, такие заявления Москва... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:04:00+03:00

2025-03-07T13:04:00+03:00

2025-03-07T13:38:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин говорил, что основой мирного договора между Россией и Украиной могут стать стамбульские соглашения, такие заявления Москва слышала и из Вашингтона, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "В Вашингтоне тоже мы слышали заявления о том, что это может стать базой, отправной точкой для переговоров. Ну и, конечно же, президент Путин говорил о том, что переговоры могут иметь в качестве отправной точки именно стамбульские договоренности", - сказал Песков журналистам.Ранее посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что президент США Дональд Трамп стоит на стороне здравого смысла, желая поскорее добиться мирного урегулирования на Украине. Глава российской дипмиссии обратил внимание, что проект стамбульского мирного соглашения не только содержал положения о политическом урегулировании конфликта, но и предусматривал гарантии безопасности без необходимости направлять на Украину иностранных солдат. Россия предлагает, чтобы будущие мирные переговоры опирались именно на стамбульские договоренности.

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россия, украина, владимир путин, дмитрий песков, в мире