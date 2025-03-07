https://ria.ru/20250307/kreml-2003605993.html

Песков заявил о необходимости проведения СВО для безопасности России

Песков заявил о необходимости проведения СВО для безопасности России - РИА Новости, 07.03.2025

Песков заявил о необходимости проведения СВО для безопасности России

России необходимо обеспечить свою безопасность, для этого проводится СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:00:00+03:00

2025-03-07T13:00:00+03:00

2025-03-07T13:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

россия

украина

дмитрий песков

дональд трамп

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. России необходимо обеспечить свою безопасность, для этого проводится СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У России есть свои интересы. Нам необходимо обеспечить свою безопасность. Мы для этого проводим специальную военную операцию", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, согласны ли в Кремле с позицией президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Украина хотят заключить соглашение, потому что у стран якобы нет выбора.

https://ria.ru/20250307/peskov-2003605092.html

сша

россия

украина

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2025

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сша, россия, украина, дмитрий песков, дональд трамп