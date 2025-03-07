https://ria.ru/20250307/kreml-2003605993.html
Песков заявил о необходимости проведения СВО для безопасности России
Песков заявил о необходимости проведения СВО для безопасности России - РИА Новости, 07.03.2025
Песков заявил о необходимости проведения СВО для безопасности России
России необходимо обеспечить свою безопасность, для этого проводится СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:00:00+03:00
2025-03-07T13:00:00+03:00
2025-03-07T13:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
дмитрий песков
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40800/99/408009924_0:0:3018:1698_1920x0_80_0_0_a72d4ff75b3439b82112bbb5bd547d2a.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. России необходимо обеспечить свою безопасность, для этого проводится СВО, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "У России есть свои интересы. Нам необходимо обеспечить свою безопасность. Мы для этого проводим специальную военную операцию", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, согласны ли в Кремле с позицией президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Украина хотят заключить соглашение, потому что у стран якобы нет выбора.
https://ria.ru/20250307/peskov-2003605092.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40800/99/408009924_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_f60c872142d204bea9ef01210b472c8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, украина, дмитрий песков, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Дональд Трамп
Песков заявил о необходимости проведения СВО для безопасности России
Песков: России необходимо обеспечить свою безопасность, для этого проводится СВО