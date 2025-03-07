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Жителя Южной Кореи оштрафовали за посещение Украины - РИА Новости, 07.03.2025
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17:57 07.03.2025 (обновлено: 18:01 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/koreja-2003708581.html
Жителя Южной Кореи оштрафовали за посещение Украины
Жителя Южной Кореи оштрафовали за посещение Украины - РИА Новости, 07.03.2025
Жителя Южной Кореи оштрафовали за посещение Украины
Южнокорейский суд назначил штраф в 2 тысячи долларов своему гражданину, посетившему Украину без разрешения МИД страны, сообщило агентство Рёнхап. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:57:00+03:00
2025-03-07T18:01:00+03:00
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СЕУЛ, 7 мар - РИА Новости. Южнокорейский суд назначил штраф в 2 тысячи долларов своему гражданину, посетившему Украину без разрешения МИД страны, сообщило агентство Рёнхап. "По данным источников в юридических кругах, первая судебная коллегия по уголовным делам районного суда Кванчжу приговорила 46-летнего гражданина "A", против которого были выдвинуты обвинения в нарушении Закона о заграничном паспорте, к штрафу в 3 миллиона вон (около 2070 долларов США - ред.)", - пишет агентство. Данный гражданин, как сообщается, 14 сентября 2023 года въехал на территорию Украины и пробыл там 11 дней. При этом МИД Южной Кореи с июля 2022 года запрещает своим гражданам, имеющим обычные загранпаспорта, посещать Украину из-за "нестабильной политической обстановки и ситуации с безопасностью". В то же время суд принял во внимание, что обвиняемый признал вину, раскаялся и, по его словам, лишь осуществлял гуманитарную помощь. В этой связи было принято решение ограничиться денежным штрафом.
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в мире, украина, сша, южная корея
В мире, Украина, США, Южная Корея
Жителя Южной Кореи оштрафовали за посещение Украины

Южнокорейский суд оштрафовал гражданина, посетившего Украину без разрешения МИД

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 7 мар - РИА Новости. Южнокорейский суд назначил штраф в 2 тысячи долларов своему гражданину, посетившему Украину без разрешения МИД страны, сообщило агентство Рёнхап.
"По данным источников в юридических кругах, первая судебная коллегия по уголовным делам районного суда Кванчжу приговорила 46-летнего гражданина "A", против которого были выдвинуты обвинения в нарушении Закона о заграничном паспорте, к штрафу в 3 миллиона вон (около 2070 долларов США - ред.)", - пишет агентство.
Данный гражданин, как сообщается, 14 сентября 2023 года въехал на территорию Украины и пробыл там 11 дней. При этом МИД Южной Кореи с июля 2022 года запрещает своим гражданам, имеющим обычные загранпаспорта, посещать Украину из-за "нестабильной политической обстановки и ситуации с безопасностью".
В то же время суд принял во внимание, что обвиняемый признал вину, раскаялся и, по его словам, лишь осуществлял гуманитарную помощь. В этой связи было принято решение ограничиться денежным штрафом.
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