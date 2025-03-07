https://ria.ru/20250307/konflikt-2003612609.html

СМИ раскрыли, сколько продержится ЕС без США при прямом конфликте с Россией

СМИ раскрыли, сколько продержится ЕС без США при прямом конфликте с Россией - РИА Новости, 07.03.2025

СМИ раскрыли, сколько продержится ЕС без США при прямом конфликте с Россией

Армии стран ЕС не смогли бы продержаться и нескольких недель без помощи США против армии России, боеприпасы в случае воображаемого евроблоком наступления... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:17:00+03:00

2025-03-07T13:17:00+03:00

2025-03-07T13:17:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Армии стран ЕС не смогли бы продержаться и нескольких недель без помощи США против армии России, боеприпасы в случае воображаемого евроблоком наступления закончились бы за несколько дней, передает агентство Блумберг со ссылкой на военных. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". "Из-за нехватки солдат, ПВО и боеприпасов передовые оборонительные линии континента способны сдерживать наступление России в течение нескольких недель в лучшем случае без США", - пишет агентство. Отмечается, что в ЕС пытаются составить планы на случай, если США прекратят поддерживать блок и выведут свои войска из Европы. Агентство указывает, что потерю поддержки со стороны США в логистике, разведке и оружии ЕС смог бы компенсировать своими силами за более чем пять лет. Так, агентство подчеркивает, что в Евросоюзе до сих пор нет промышленной базы для достаточного производства пороха. Таким образом, для наращивания запасов вооружений ЕС требуется закупать их у США.

https://ria.ru/20250227/es-2001873514.html

https://ria.ru/20250306/es-2003505530.html

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сша, россия, москва, владимир путин, такер карлсон, евросоюз, нато, в мире