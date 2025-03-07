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СМИ раскрыли, сколько продержится ЕС без США при прямом конфликте с Россией - РИА Новости, 07.03.2025
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13:17 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/konflikt-2003612609.html
СМИ раскрыли, сколько продержится ЕС без США при прямом конфликте с Россией
СМИ раскрыли, сколько продержится ЕС без США при прямом конфликте с Россией - РИА Новости, 07.03.2025
СМИ раскрыли, сколько продержится ЕС без США при прямом конфликте с Россией
Армии стран ЕС не смогли бы продержаться и нескольких недель без помощи США против армии России, боеприпасы в случае воображаемого евроблоком наступления... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T13:17:00+03:00
2025-03-07T13:17:00+03:00
сша
россия
москва
владимир путин
такер карлсон
евросоюз
нато
в мире
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Армии стран ЕС не смогли бы продержаться и нескольких недель без помощи США против армии России, боеприпасы в случае воображаемого евроблоком наступления закончились бы за несколько дней, передает агентство Блумберг со ссылкой на военных. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". "Из-за нехватки солдат, ПВО и боеприпасов передовые оборонительные линии континента способны сдерживать наступление России в течение нескольких недель в лучшем случае без США", - пишет агентство. Отмечается, что в ЕС пытаются составить планы на случай, если США прекратят поддерживать блок и выведут свои войска из Европы. Агентство указывает, что потерю поддержки со стороны США в логистике, разведке и оружии ЕС смог бы компенсировать своими силами за более чем пять лет. Так, агентство подчеркивает, что в Евросоюзе до сих пор нет промышленной базы для достаточного производства пороха. Таким образом, для наращивания запасов вооружений ЕС требуется закупать их у США.
https://ria.ru/20250227/es-2001873514.html
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сша
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сша, россия, москва, владимир путин, такер карлсон, евросоюз, нато, в мире
США, Россия, Москва, Владимир Путин, Такер Карлсон, Евросоюз, НАТО, В мире
СМИ раскрыли, сколько продержится ЕС без США при прямом конфликте с Россией

Bloomberg: ЕС не продержится и двух недель без США при прямом конфликте с РФ

© Fotolia / hansennФлаги США и Евросоюза
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Fotolia / hansenn
Флаги США и Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Армии стран ЕС не смогли бы продержаться и нескольких недель без помощи США против армии России, боеприпасы в случае воображаемого евроблоком наступления закончились бы за несколько дней, передает агентство Блумберг со ссылкой на военных.
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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ЕС намерен выделить сотни миллиардов евро на оборону, пишет Bloomberg
27 февраля, 09:52
"Из-за нехватки солдат, ПВО и боеприпасов передовые оборонительные линии континента способны сдерживать наступление России в течение нескольких недель в лучшем случае без США", - пишет агентство.
Отмечается, что в ЕС пытаются составить планы на случай, если США прекратят поддерживать блок и выведут свои войска из Европы.
Агентство указывает, что потерю поддержки со стороны США в логистике, разведке и оружии ЕС смог бы компенсировать своими силами за более чем пять лет.
Так, агентство подчеркивает, что в Евросоюзе до сих пор нет промышленной базы для достаточного производства пороха. Таким образом, для наращивания запасов вооружений ЕС требуется закупать их у США.
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