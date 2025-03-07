https://ria.ru/20250307/kon-2003736057.html

Житель Нижнего Новгорода затащил коня на пятый этаж, чтобы спасти от холода

Житель Нижнего Новгорода затащил коня на пятый этаж, чтобы спасти от холода - РИА Новости, 07.03.2025

Житель Нижнего Новгорода затащил коня на пятый этаж, чтобы спасти от холода

Житель Нижнего Новгорода затащил найденного на улице коня на пятый этаж, чтобы животное не замерзло, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T21:38:00+03:00

2025-03-07T21:38:00+03:00

2025-03-07T22:08:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мар — РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода затащил найденного на улице коня на пятый этаж, чтобы животное не замерзло, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России.Ранее в пятницу в местных Telegram-каналах появилось видео из подъезда одной из городских многоэтажек, на котором видно, как нетрезвый мужчина пытается завести в квартиру коня. В соцсетях предположили, что таким образом он решил удивить супругу в канун 8 Марта.О животном на лестничной клетке в полицию сообщили жители дома на улице Мончегорской."Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили животное в компании мужчины. Лошадка была в недоуздке, но не под седлом. Полицейские выяснили, что животное привел в подъезд местный житель Дмитрий. Вопреки мнению многих источников, мотивы гражданина были не романтическими в преддверии 8 Марта, хотя и не менее трогательными", — отметили в пресс-службе. Сотрудники ППС выяснили, что мужчина увидел на улице коня и завел в подъезд, чтобы тот "не замерз и не попал под машину". В итоге полицейские нашли хозяев животного и вернули в в безопасную среду, резюмировали в МВД.

https://ria.ru/20250121/svetlogorsk-1994790078.html

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происшествия, нижний новгород, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)