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Мировая торговля кофе оказалась парализована, пишет Reuters - РИА Новости, 07.03.2025
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14:00 07.03.2025 (обновлено: 14:37 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/kofe-2003622444.html
Мировая торговля кофе оказалась парализована, пишет Reuters
Мировая торговля кофе оказалась парализована, пишет Reuters - РИА Новости, 07.03.2025
Мировая торговля кофе оказалась парализована, пишет Reuters
Мировая торговля кофе оказалась парализована из-за резкого роста цен, передает агентство Reuters. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:00:00+03:00
2025-03-07T14:37:00+03:00
экономика
бразилия
кофе
хьюстон
россия
рэу имени г. в. плеханова
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Мировая торговля кофе оказалась парализована из-за резкого роста цен, передает агентство Reuters. "Мировые торговцы и обжарщики кофе говорят, что сократили закупки до минимального уровня, поскольку отрасль переживает резкий скачок цен &lt;...&gt;" — говорится в публикации. Фьючерсы на сорт арабика выросли на 70% на бирже ICE, что шокировало участников ежегодного съезда американской Национальной ассоциации кофе в Хьюстоне, отмечается в материале.По данным агентства, такой скачок связан со снижением объемов производства в традиционных регионах произрастания кофейного дерева. При этом, согласно некоторым прогнозам, цены на арабику могут упасть на 30% к концу 2025-го, поскольку высокая стоимость сдерживает спрос на продукт. Кроме того, в этом году ожидается высокий урожай кофейных бобов в Бразилии, указывается в статье. В начале февраля стоимость кофе в мире достигла максимума за последние 47 лет — за 2024 год цены на робусту подскочили более чем в два раза, арабика подорожала на 80%, сообщили РИА Новости в компании "МилФудс" (Кофейный бренд Poetti, экс-Paulig в России).Как пояснил старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Иванов, мировые цены на кофе выросли по нескольким причинам, прежде всего из-за климатических изменений. Так, в Бразилии и Колумбии, двух крупнейших производителях, наблюдалась засуха. Неблагоприятные погодные условия также вынудили Вьетнам, основного поставщика более дешевой разновидности кофе, сократить предложение робусты.Кроме этих факторов, влияние на стоимость оказывает рост спроса со стороны азиатских стран, которые начинают потреблять больше кофе, добавил специалист.
https://ria.ru/20250302/ekspert-2002542124.html
https://ria.ru/20250127/poshliny-1995610534.html
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экономика, бразилия, кофе, хьюстон, россия, рэу имени г. в. плеханова
Экономика, Бразилия, Кофе, Хьюстон, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Мировая торговля кофе оказалась парализована, пишет Reuters

Reuters: мировая торговля кофе практически остановилась из-за резкого роста цен

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые обжаренные зерна кофе
Готовые обжаренные зерна кофе - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Готовые обжаренные зерна кофе. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Мировая торговля кофе оказалась парализована из-за резкого роста цен, передает агентство Reuters.
"Мировые торговцы и обжарщики кофе говорят, что сократили закупки до минимального уровня, поскольку отрасль переживает резкий скачок цен <...>" — говорится в публикации.
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Фьючерсы на сорт арабика выросли на 70% на бирже ICE, что шокировало участников ежегодного съезда американской Национальной ассоциации кофе в Хьюстоне, отмечается в материале.
По данным агентства, такой скачок связан со снижением объемов производства в традиционных регионах произрастания кофейного дерева.
При этом, согласно некоторым прогнозам, цены на арабику могут упасть на 30% к концу 2025-го, поскольку высокая стоимость сдерживает спрос на продукт. Кроме того, в этом году ожидается высокий урожай кофейных бобов в Бразилии, указывается в статье.
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В начале февраля стоимость кофе в мире достигла максимума за последние 47 лет — за 2024 год цены на робусту подскочили более чем в два раза, арабика подорожала на 80%, сообщили РИА Новости в компании "МилФудс" (Кофейный бренд Poetti, экс-Paulig в России).
Как пояснил старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Иванов, мировые цены на кофе выросли по нескольким причинам, прежде всего из-за климатических изменений. Так, в Бразилии и Колумбии, двух крупнейших производителях, наблюдалась засуха. Неблагоприятные погодные условия также вынудили Вьетнам, основного поставщика более дешевой разновидности кофе, сократить предложение робусты.
Кроме этих факторов, влияние на стоимость оказывает рост спроса со стороны азиатских стран, которые начинают потреблять больше кофе, добавил специалист.
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ЭкономикаБразилияКофеХьюстонРоссияРЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
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