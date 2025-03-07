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Корпорация МСП и ФАС ускорили реагирование на неплатежи малому бизнесу

Корпорация МСП и ФАС ускорили реагирование на неплатежи малому бизнесу - РИА Новости, 07.03.2025

Корпорация МСП и ФАС ускорили реагирование на неплатежи малому бизнесу

Корпорация МСП и ФАС России запустили бесшовное реагирование на обращения представителей малого и среднего бизнеса по неплатежам от заказчиков, сообщает... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T11:11:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Корпорация МСП и ФАС России запустили бесшовное реагирование на обращения представителей малого и среднего бизнеса по неплатежам от заказчиков, сообщает пресс-служба Корпорации. Как отмечается в сообщении, за первые два месяца 2025 года объем задолженности заказчиков перед малым и средним бизнесом в связи с нарушением сроков оплаты по госконтрактам в рамках 223-ФЗ и 44-ФЗ вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Для сокращения сроков погашения долгов Корпорация МСП и ФАС России совместно с ОПОРОЙ России, РСПП и "Деловой Россией" запустили бесшовный процесс реагирования – после получения обращения предпринимателя через "Сервис 360" на цифровой платформе МСП.РФ. Корпорация проводит работу по досудебному урегулированию и в случае необходимости самостоятельно направляет необходимые документы в ФАС для дальнейшего привлечения заказчика к административной ответственности. "Системное и оперативное реагирование на случаи нарушений сроков оплаты заказчиками по договорам необходимо для развития малого и среднего бизнеса. Мы договорились с Корпорацией МСП об упрощенном взаимодействии по обращениям – без самостоятельной подачи документов предпринимателем в антимонопольную службу", – пояснил руководитель ФАС России Максим Шаскольский, его слова приводятся в телеграм-канале ведомства. В Корпорации МСП отметили, что в рамках взаимодействия с ФАС с декабря 2024 года по 16 договорам заказчиками полностью или частично погашен долг в размере 228 миллионов рублей, в отношении семи заказчиков возбуждены дела об административном правонарушении. "На конец февраля мы получили 437 обращений от малого и среднего бизнеса по поводу несоблюдения сроков оплаты со стороны заказчиков за поставленные товары и оказанные услуги. Общая сумма заявленной задолженности МСП-поставщикам составила почти 5,1 миллиарда рублей. Во взаимодействии с профильными органами власти и организациями нам удалось добиться выплаты более 4,2 миллиарда рублей. Сотрудничество с ФАС России позволит повысить эффективность этой работы и сократить сроки погашения задолженности перед бизнесом. Если раньше предпринимателям нужно было самостоятельно идти в суд и добиваться юридических решений по взысканию долгов, то сейчас, обратившись в корпорацию через "Сервис 360" на МСП.РФ, мы берем на себя взаимодействие с заказчиками и ФАС России - передаем в ведомство все необходимые документы для установления административного правонарушения и дальнейшего привлечения заказчика к ответственности", - привели в пресс-службе слова генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича. Он отметил, что средний срок задолженности по обращениям 2025 года составил 112 дней. "Для малого и среднего бизнеса критически важно своевременное поступление средств по исполненным договорам, чтобы не допустить серьезных кассовых разрывов и продолжать работать, и развиваться. Как правило, в досудебном порядке нам удается найти устраивающие всех решения. Однако в ряде случаев нам приходится инициировать привлечение заказчиков к ответственности", — добавил Исаевич. Системная защита прав предпринимателей и решение их частных вопросов — один из приоритетов работы Корпорации МСП. Специально для оперативной обратной связи с бизнесом функционирует "Сервис 360". Он доступен на Цифровой платформе МСП.РФ и позволяет малому и среднему бизнесу в досудебном порядке добиваться погашения задолженности за поставки заказчикам.

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , корпорация мсп, александр исаевич, федеральная антимонопольная служба (фас россии), опора