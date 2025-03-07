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Вопросы границ не должны определять отношения Китая и Индии, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2025
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07:28 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/kitay-2003538712.html
Вопросы границ не должны определять отношения Китая и Индии, заявил Ван И
Вопросы границ не должны определять отношения Китая и Индии, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2025
Вопросы границ не должны определять отношения Китая и Индии, заявил Ван И
Приграничные вопросы не должны определять отношения Китая и Индии, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T07:28:00+03:00
2025-03-07T07:28:00+03:00
в мире
китай
индия
нью-дели
ван и (политик)
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Приграничные вопросы не должны определять отношения Китая и Индии, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И. "Как представители двух древних цивилизаций мы обладаем достаточной мудростью и способностью поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах до тех пор, пока не найдем справедливое и разумное решение. Необходимо твердо придерживаться того, чтобы приграничные вопросы не определяли двусторонние отношения, не позволять конкретным разногласиям влиять на отношения в целом", - сказал Ван И. Он также отметил, что страны должны "поддерживать друг друга, а не изводить, тесно сотрудничать, а не обороняться друг от друга". Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в высокогорном пограничном регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе реки Галван произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов. В конце октября 2024 года Нью-Дели и Пекин достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в Ладакхе. Позже индийское агентство Ani со ссылкой на официальные военные источники сообщило, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.
https://ria.ru/20250307/kitay-2003536620.html
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в мире, китай, индия, нью-дели, ван и (политик)
В мире, Китай, Индия, Нью-Дели, Ван И (политик)
Вопросы границ не должны определять отношения Китая и Индии, заявил Ван И

Ван И: отношения Китая и Индии не должны определяться приграничными вопросами

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Приграничные вопросы не должны определять отношения Китая и Индии, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И.
"Как представители двух древних цивилизаций мы обладаем достаточной мудростью и способностью поддерживать мир и спокойствие в приграничных районах до тех пор, пока не найдем справедливое и разумное решение. Необходимо твердо придерживаться того, чтобы приграничные вопросы не определяли двусторонние отношения, не позволять конкретным разногласиям влиять на отношения в целом", - сказал Ван И.
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Он также отметил, что страны должны "поддерживать друг друга, а не изводить, тесно сотрудничать, а не обороняться друг от друга".
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в высокогорном пограничном регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе реки Галван произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. В феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов.
В конце октября 2024 года Нью-Дели и Пекин достигли договоренности о порядке патрулирования вдоль линии фактического контроля в Ладакхе. Позже индийское агентство Ani со ссылкой на официальные военные источники сообщило, что Индия и Китай завершили разведение войск в этом регионе.
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