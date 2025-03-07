https://ria.ru/20250307/kitay-2003536620.html

Китай и Европа в состоянии решить проблемы путем консультаций, заявил Ван И

Китай и Европа в состоянии решить проблемы путем консультаций, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2025

Китай и Европа в состоянии решить проблемы путем консультаций, заявил Ван И

Китай и Европа в состоянии урегулировать существующие проблемы путем дружественных консультаций, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T06:50:00+03:00

2025-03-07T06:50:00+03:00

2025-03-07T06:50:00+03:00

в мире

китай

европа

пекин

ван и (политик)

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Китай и Европа в состоянии урегулировать существующие проблемы путем дружественных консультаций, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР Ван И. "Китай по-прежнему уверен в Европе и убежден, что Европа может стать партнером, которому КНР может доверять. Обе стороны обладают возможностями и мудростью, чтобы надлежащим образом урегулировать существующие проблемы путем дружественных консультаций", - заявил Ван И. По его словам, чем серьезнее и сложнее становится международная обстановка, тем активнее Китай и Европа должны укреплять стратегическую коммуникацию и повышать стратегическое взаимное доверие. Ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел Китая проходит в рамках третьей сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая открылась в Пекине в среду и продлится до 11 марта.

https://ria.ru/20250307/kitay-2003531208.html

китай

европа

пекин

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в мире, китай, европа, пекин, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей