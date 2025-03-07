https://ria.ru/20250307/kitay-2003536620.html
Китай и Европа в состоянии решить проблемы путем консультаций, заявил Ван И
Китай и Европа в состоянии решить проблемы путем консультаций, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2025
Китай и Европа в состоянии решить проблемы путем консультаций, заявил Ван И
Китай и Европа в состоянии урегулировать существующие проблемы путем дружественных консультаций, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T06:50:00+03:00
2025-03-07T06:50:00+03:00
2025-03-07T06:50:00+03:00
в мире
китай
европа
пекин
ван и (политик)
всекитайское собрание народных представителей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155346/05/1553460522_0:0:2794:1572_1920x0_80_0_0_b3fdfc6cf72d0570e734399530c7fc47.jpg
ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Китай и Европа в состоянии урегулировать существующие проблемы путем дружественных консультаций, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР Ван И. "Китай по-прежнему уверен в Европе и убежден, что Европа может стать партнером, которому КНР может доверять. Обе стороны обладают возможностями и мудростью, чтобы надлежащим образом урегулировать существующие проблемы путем дружественных консультаций", - заявил Ван И. По его словам, чем серьезнее и сложнее становится международная обстановка, тем активнее Китай и Европа должны укреплять стратегическую коммуникацию и повышать стратегическое взаимное доверие. Ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел Китая проходит в рамках третьей сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая открылась в Пекине в среду и продлится до 11 марта.
https://ria.ru/20250307/kitay-2003531208.html
китай
европа
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155346/05/1553460522_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_96acd5f77e50626e27c3f2acdc33e259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, европа, пекин, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Европа, Пекин, Ван И (политик), Всекитайское собрание народных представителей
Китай и Европа в состоянии решить проблемы путем консультаций, заявил Ван И
Ван И: Китай и Европа могут решить проблемы путем дружественных консультаций