https://ria.ru/20250307/kitay-2003535117.html

Ван И заявил о неизбежности воссоединения Китая и Тайваня

Ван И заявил о неизбежности воссоединения Китая и Тайваня - РИА Новости, 07.03.2025

Ван И заявил о неизбежности воссоединения Китая и Тайваня

Попытки использовать Тайвань для сдерживания КНР обречены на провал, воссоединение с Тайванем неизбежно, заявил на пресс-конференции в пятницу министр... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T06:25:00+03:00

2025-03-07T06:25:00+03:00

2025-03-07T06:25:00+03:00

в мире

китай

тайвань

пекин

ван и (политик)

нэнси пелоси

всекитайское собрание народных представителей

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972002574_0:190:3194:1987_1920x0_80_0_0_2826915416859190a9c1fbf2e3a728ad.jpg

ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Попытки использовать Тайвань для сдерживания КНР обречены на провал, воссоединение с Тайванем неизбежно, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И. "Попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая подобны богомолу, который пытается остановить колесницу своими лапками, в конечном итоге Китай неизбежно будет единым", - заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР). Третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в среду, она продлится до 11 марта. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).

https://ria.ru/20250307/poshliny-2003533495.html

https://ria.ru/20250307/ssha-2003533942.html

китай

тайвань

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, тайвань, пекин, ван и (политик), нэнси пелоси, всекитайское собрание народных представителей