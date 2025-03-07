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Ван И заявил о неизбежности воссоединения Китая и Тайваня - РИА Новости, 07.03.2025
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06:25 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/kitay-2003535117.html
Ван И заявил о неизбежности воссоединения Китая и Тайваня
Ван И заявил о неизбежности воссоединения Китая и Тайваня - РИА Новости, 07.03.2025
Ван И заявил о неизбежности воссоединения Китая и Тайваня
Попытки использовать Тайвань для сдерживания КНР обречены на провал, воссоединение с Тайванем неизбежно, заявил на пресс-конференции в пятницу министр... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T06:25:00+03:00
2025-03-07T06:25:00+03:00
в мире
китай
тайвань
пекин
ван и (политик)
нэнси пелоси
всекитайское собрание народных представителей
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Попытки использовать Тайвань для сдерживания КНР обречены на провал, воссоединение с Тайванем неизбежно, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И. "Попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая подобны богомолу, который пытается остановить колесницу своими лапками, в конечном итоге Китай неизбежно будет единым", - заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР). Третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в среду, она продлится до 11 марта. Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
https://ria.ru/20250307/poshliny-2003533495.html
https://ria.ru/20250307/ssha-2003533942.html
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в мире, китай, тайвань, пекин, ван и (политик), нэнси пелоси, всекитайское собрание народных представителей
В мире, Китай, Тайвань, Пекин, Ван И (политик), Нэнси Пелоси, Всекитайское собрание народных представителей
Ван И заявил о неизбежности воссоединения Китая и Тайваня

Ван И: воссоединение Китая и Тайваня неизбежно

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Попытки использовать Тайвань для сдерживания КНР обречены на провал, воссоединение с Тайванем неизбежно, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И.
"Попытки использовать Тайвань для сдерживания Китая подобны богомолу, который пытается остановить колесницу своими лапками, в конечном итоге Китай неизбежно будет единым", - заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР).
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Ван И заявил, что США не должны вводить новые пошлины
06:03
Третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в среду, она продлится до 11 марта.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров частью своей территории, осудил визит Пелоси, расценив его как поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию за развитие связей между двумя берегами Тайваньского пролива (АРС) и тайбэйский Фонд обменов через Тайваньский пролив (ФОП).
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Ван И призвал США пересмотреть, чего они добились за годы торговых войн
06:08
 
В миреКитайТайваньПекинВан И (политик)Нэнси ПелосиВсекитайское собрание народных представителей
 
 
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