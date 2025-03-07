https://ria.ru/20250307/kitay-2003534492.html

Китай надеется достичь прочного мирного соглашения по Украине

Китай надеется достичь прочного мирного соглашения по Украине - РИА Новости, 07.03.2025

Китай надеется достичь прочного мирного соглашения по Украине

Хотя позиции сторон по украинскому конфликту не совсем совпадают, все надеются достичь прочного мирного соглашения, это ценный консенсус, заявил в пятницу на... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T06:13:00+03:00

2025-03-07T06:13:00+03:00

2025-03-07T06:13:00+03:00

в мире

китай

пекин

ван и (политик)

всекитайское собрание народных представителей

украина

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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Хотя позиции сторон по украинскому конфликту не совсем совпадают, все надеются достичь прочного мирного соглашения, это ценный консенсус, заявил в пятницу на ежегодной пресс-конференции глава МИД КНР Ван И. "Несмотря на то, что позиции сторон не совсем совпадают, все надеются на достижение справедливого, прочного и имеющего обязывающую силу мирного соглашения, приемлемого для всех сторон. Это редкий и ценный консенсус, а также цель, для достижения которой мы должны прикладывать совместные усилия", - заявил Ван И. Ежегодная пресс-конференция министра иностранных дел Китая проходит в рамках третьей сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны, которая открылась в Пекине в среду и продлится до 11 марта.

https://ria.ru/20250307/kitay-2003532486.html

китай

пекин

украина

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в мире, китай, пекин, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей, украина