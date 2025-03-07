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Никто не должен питать иллюзий, что может подавлять Китай, заявил Ван И
Никто не должен питать иллюзий, что может подавлять Китай, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2025
Никто не должен питать иллюзий, что может подавлять Китай, заявил Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя на пресс-конференции в пятницу отношения с США, заявил, что ни одна сторона не должна питать иллюзий, что может РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T06:01:00+03:00
2025-03-07T06:01:00+03:00
2025-03-07T10:32:00+03:00
в мире
китай
сша
ван и (политик)
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя на пресс-конференции в пятницу отношения с США, заявил, что ни одна сторона не должна питать иллюзий, что может одновременно подавлять Китай и развивать с ним отношения. "Взаимоуважение является основным принципом межгосударственных отношений, а также важным условием китайско-американских отношений. Ни одна страна не должна питать иллюзий, что может с одной стороны подавлять Китай, а с другой развивать с ним хорошие отношения", - сказал Ван И.
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в мире, китай, сша, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Ван И (политик)
Никто не должен питать иллюзий, что может подавлять Китай, заявил Ван И
Ван И: ни одна страна не может подавлять КНР и развивать с ней хорошие отношения