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Никто не должен питать иллюзий, что может подавлять Китай, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2025
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06:01 07.03.2025 (обновлено: 10:32 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/kitay-2003533327.html
Никто не должен питать иллюзий, что может подавлять Китай, заявил Ван И
Никто не должен питать иллюзий, что может подавлять Китай, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2025
Никто не должен питать иллюзий, что может подавлять Китай, заявил Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя на пресс-конференции в пятницу отношения с США, заявил, что ни одна сторона не должна питать иллюзий, что может РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T06:01:00+03:00
2025-03-07T10:32:00+03:00
в мире
китай
сша
ван и (политик)
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя на пресс-конференции в пятницу отношения с США, заявил, что ни одна сторона не должна питать иллюзий, что может одновременно подавлять Китай и развивать с ним отношения. "Взаимоуважение является основным принципом межгосударственных отношений, а также важным условием китайско-американских отношений. Ни одна страна не должна питать иллюзий, что может с одной стороны подавлять Китай, а с другой развивать с ним хорошие отношения", - сказал Ван И.
https://ria.ru/20250307/kitay-2003532868.html
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в мире, китай, сша, ван и (политик)
В мире, Китай, США, Ван И (политик)
Никто не должен питать иллюзий, что может подавлять Китай, заявил Ван И

Ван И: ни одна страна не может подавлять КНР и развивать с ней хорошие отношения

© AP Photo / Petros GiannakourisВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Petros Giannakouris
Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя на пресс-конференции в пятницу отношения с США, заявил, что ни одна сторона не должна питать иллюзий, что может одновременно подавлять Китай и развивать с ним отношения.
"Взаимоуважение является основным принципом межгосударственных отношений, а также важным условием китайско-американских отношений. Ни одна страна не должна питать иллюзий, что может с одной стороны подавлять Китай, а с другой развивать с ним хорошие отношения", - сказал Ван И.
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Связи Пекина и Москвы не направлены против третьих сторон, заявил Ван И
05:51
 
В миреКитайСШАВан И (политик)
 
 
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