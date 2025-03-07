https://ria.ru/20250307/kitay-2003533327.html

Никто не должен питать иллюзий, что может подавлять Китай, заявил Ван И

Никто не должен питать иллюзий, что может подавлять Китай, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2025

Никто не должен питать иллюзий, что может подавлять Китай, заявил Ван И

Министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя на пресс-конференции в пятницу отношения с США, заявил, что ни одна сторона не должна питать иллюзий, что может РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T06:01:00+03:00

2025-03-07T06:01:00+03:00

2025-03-07T10:32:00+03:00

в мире

китай

сша

ван и (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/07/1829614210_0:296:3071:2023_1920x0_80_0_0_994ddc8c65e913c03bb63f7fb4b02b60.jpg

ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Министр иностранных дел Китая Ван И, комментируя на пресс-конференции в пятницу отношения с США, заявил, что ни одна сторона не должна питать иллюзий, что может одновременно подавлять Китай и развивать с ним отношения. "Взаимоуважение является основным принципом межгосударственных отношений, а также важным условием китайско-американских отношений. Ни одна страна не должна питать иллюзий, что может с одной стороны подавлять Китай, а с другой развивать с ним хорошие отношения", - сказал Ван И.

https://ria.ru/20250307/kitay-2003532868.html

китай

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, сша, ван и (политик)