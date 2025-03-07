https://ria.ru/20250307/kitay-2003532868.html

Связи Пекина и Москвы не направлены против третьих сторон, заявил Ван И

Связи Пекина и Москвы не направлены против третьих сторон, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2025

Связи Пекина и Москвы не направлены против третьих сторон, заявил Ван И

Связи Пекина и Москвы не направлены против каких-либо третьих сторон, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T05:51:00+03:00

2025-03-07T05:51:00+03:00

2025-03-07T05:51:00+03:00

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ван и (политик)

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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Связи Пекина и Москвы не направлены против каких-либо третьих сторон, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И. "Китай и Россия нашли способ сосуществования, основанный на неприсоединении к блокам, неконфронтации и ненацеливании на третьи стороны", - заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР). Третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в среду, она продлится до 11 марта.

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пекин

китай

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в мире, пекин, китай, москва, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей