https://ria.ru/20250307/kitay-2003532868.html
Связи Пекина и Москвы не направлены против третьих сторон, заявил Ван И
Связи Пекина и Москвы не направлены против третьих сторон, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2025
Связи Пекина и Москвы не направлены против третьих сторон, заявил Ван И
Связи Пекина и Москвы не направлены против каких-либо третьих сторон, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T05:51:00+03:00
2025-03-07T05:51:00+03:00
2025-03-07T05:51:00+03:00
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ван и (политик)
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ПЕКИН, 7 мар - РИА Новости. Связи Пекина и Москвы не направлены против каких-либо третьих сторон, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И. "Китай и Россия нашли способ сосуществования, основанный на неприсоединении к блокам, неконфронтации и ненацеливании на третьи стороны", - заявил Ван И на ежегодной пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР). Третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва - высшего законодательного органа страны - открылась в Пекине в среду, она продлится до 11 марта.
https://ria.ru/20250307/kitay-2003532082.html
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в мире, пекин, китай, москва, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей
В мире, Пекин, Китай, Москва, Ван И (политик), Всекитайское собрание народных представителей
Связи Пекина и Москвы не направлены против третьих сторон, заявил Ван И
Ван И: связи Пекина и Москвы не направлены против третьих сторон