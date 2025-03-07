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Китай и Россия будут продвигать правильный взгляд на историю, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2025
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05:38 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/kitay-2003532082.html
Китай и Россия будут продвигать правильный взгляд на историю, заявил Ван И
Китай и Россия будут продвигать правильный взгляд на историю, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2025
Китай и Россия будут продвигать правильный взгляд на историю, заявил Ван И
Китай и Россия воспользуются празднованием годовщины победы во Второй мировой войне как возможностью продвигать правильный взгляд на историю, заявил на... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T05:38:00+03:00
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Китай и Россия воспользуются празднованием годовщины победы во Второй мировой войне как возможностью продвигать правильный взгляд на историю, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И. По словам Ван И, в этом году отмечается 80-летие победы во Второй мировой войне. "Мы (Россия и Китай - ред.) воспользуемся возможностью совместного празднования этой важной исторической даты, чтобы продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, защищать её итоги, поддерживать международную систему с ООН в её центре и содействовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении", - сказал Ван И.
https://ria.ru/20250307/kitay-2003531414.html
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в мире, китай, россия, ван и (политик), оон
В мире, Китай, Россия, Ван И (политик), ООН
Китай и Россия будут продвигать правильный взгляд на историю, заявил Ван И

Ван И: Китай и Россия будут продвигать правильный взгляд на историю

© AP Photo / Tatan SyuflanaВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Tatan Syuflana
Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Китай и Россия воспользуются празднованием годовщины победы во Второй мировой войне как возможностью продвигать правильный взгляд на историю, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И.
По словам Ван И, в этом году отмечается 80-летие победы во Второй мировой войне.
"Мы (Россия и Китай - ред.) воспользуемся возможностью совместного празднования этой важной исторической даты, чтобы продвигать правильный взгляд на историю Второй мировой войны, защищать её итоги, поддерживать международную систему с ООН в её центре и содействовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении", - сказал Ван И.
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Российско-китайская дружба остается неизменной, заявил Ван И
05:30
 
В миреКитайРоссияВан И (политик)ООН
 
 
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