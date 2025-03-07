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Российско-китайская дружба остается неизменной, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2025
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05:30 07.03.2025 (обновлено: 05:31 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/kitay-2003531414.html
Российско-китайская дружба остается неизменной, заявил Ван И
Российско-китайская дружба остается неизменной, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2025
Российско-китайская дружба остается неизменной, заявил Ван И
Независимо от того, как меняется международная обстановка, историческая логика китайско-российской дружбы остается неизменной, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T05:30:00+03:00
2025-03-07T05:31:00+03:00
в мире
китай
ван и (политик)
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Независимо от того, как меняется международная обстановка, историческая логика китайско-российской дружбы остается неизменной, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И. "Независимо от изменений в международной обстановке историческая логика китайско-российской дружбы остаётся неизменной, а её внутренняя движущая сила не ослабевает", - сказал Ван И. Он отметил, что стороны, глубоко осмыслив исторический опыт, приняли решение всегда поддерживать добрососедские и дружественные отношения, развивать всестороннее стратегическое взаимодействие и стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству. "Такой путь в наибольшей степени отвечает коренным интересам народов обеих стран, а также соответствует направлению развития и прогресса современности", - сказал Ван И.
https://ria.ru/20250307/kitay-2003531208.html
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в мире, китай, ван и (политик)
В мире, Китай, Ван И (политик)
Российско-китайская дружба остается неизменной, заявил Ван И

Ван И: дружба России и Китая остается неизменной независимо от перемен в мире

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Независимо от того, как меняется международная обстановка, историческая логика китайско-российской дружбы остается неизменной, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И.
"Независимо от изменений в международной обстановке историческая логика китайско-российской дружбы остаётся неизменной, а её внутренняя движущая сила не ослабевает", - сказал Ван И.
Он отметил, что стороны, глубоко осмыслив исторический опыт, приняли решение всегда поддерживать добрососедские и дружественные отношения, развивать всестороннее стратегическое взаимодействие и стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству.
"Такой путь в наибольшей степени отвечает коренным интересам народов обеих стран, а также соответствует направлению развития и прогресса современности", - сказал Ван И.
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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05:26
 
В миреКитайВан И (политик)
 
 
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