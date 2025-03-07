https://ria.ru/20250307/kitay-2003531414.html

Российско-китайская дружба остается неизменной, заявил Ван И

Российско-китайская дружба остается неизменной, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2025

Российско-китайская дружба остается неизменной, заявил Ван И

Независимо от того, как меняется международная обстановка, историческая логика китайско-российской дружбы остается неизменной, заявил на пресс-конференции в... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T05:30:00+03:00

2025-03-07T05:30:00+03:00

2025-03-07T05:31:00+03:00

в мире

китай

ван и (политик)

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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Независимо от того, как меняется международная обстановка, историческая логика китайско-российской дружбы остается неизменной, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И. "Независимо от изменений в международной обстановке историческая логика китайско-российской дружбы остаётся неизменной, а её внутренняя движущая сила не ослабевает", - сказал Ван И. Он отметил, что стороны, глубоко осмыслив исторический опыт, приняли решение всегда поддерживать добрососедские и дружественные отношения, развивать всестороннее стратегическое взаимодействие и стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству. "Такой путь в наибольшей степени отвечает коренным интересам народов обеих стран, а также соответствует направлению развития и прогресса современности", - сказал Ван И.

https://ria.ru/20250307/kitay-2003531208.html

китай

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в мире, китай, ван и (политик)