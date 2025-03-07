https://ria.ru/20250307/kitay-2003531208.html

Глава МИД Китая высказался об отношениях с Россией

Глава МИД Китая высказался об отношениях с Россией - РИА Новости, 07.03.2025

Глава МИД Китая высказался об отношениях с Россией

Крепкие отношения Пекина и Москвы не подвержены влиянию третьих сторон, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T05:26:00+03:00

2025-03-07T05:26:00+03:00

2025-03-07T08:56:00+03:00

в мире

китай

пекин

россия

ван и (политик)

всекитайское собрание народных представителей

брикс

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ПЕКИН, 7 мар — РИА Новости. Крепкие отношения Пекина и Москвы не подвержены влиянию третьих сторон, заявил министр иностранных дел Китая Ван И."Зрелые, устойчивые и стабильные отношения между Китаем и Россией не изменятся в одночасье, они не подвержены вмешательству третьих сторон", — сказал он на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР).Дипломат уточнил, что на дружбу Москвы и Пекина не влияет международная обстановка, стремление к добрососедским отношением в наибольшей степени отвечает коренным интересам обеих стран.Говоря о ситуации на Украине, Ван И подчеркнул, что Китай приветствует и поддерживает все усилия, направленные на достижение мира."Украинский кризис длится уже более трех лет. Оглядываясь назад, можно сказать, что этой трагедии можно было избежать, все стороны должны извлечь уроки из кризиса", — добавил он.Что еще сказал Ван И:Третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва — высшего законодательного органа страны — открылась в Пекине в среду, она продлится до 11 марта.

https://ria.ru/20250228/tszinpin-2002223944.html

https://ria.ru/20250307/kitay-2003532868.html

https://ria.ru/20250228/rossija-2002110409.html

китай

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в мире, китай, пекин, россия, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей, брикс