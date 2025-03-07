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Глава МИД Китая высказался об отношениях с Россией - РИА Новости, 07.03.2025
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05:26 07.03.2025 (обновлено: 08:56 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/kitay-2003531208.html
Глава МИД Китая высказался об отношениях с Россией
Глава МИД Китая высказался об отношениях с Россией - РИА Новости, 07.03.2025
Глава МИД Китая высказался об отношениях с Россией
Крепкие отношения Пекина и Москвы не подвержены влиянию третьих сторон, заявил министр иностранных дел Китая Ван И. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T05:26:00+03:00
2025-03-07T08:56:00+03:00
в мире
китай
пекин
россия
ван и (политик)
всекитайское собрание народных представителей
брикс
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ПЕКИН, 7 мар — РИА Новости. Крепкие отношения Пекина и Москвы не подвержены влиянию третьих сторон, заявил министр иностранных дел Китая Ван И."Зрелые, устойчивые и стабильные отношения между Китаем и Россией не изменятся в одночасье, они не подвержены вмешательству третьих сторон", — сказал он на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР).Дипломат уточнил, что на дружбу Москвы и Пекина не влияет международная обстановка, стремление к добрососедским отношением в наибольшей степени отвечает коренным интересам обеих стран.Говоря о ситуации на Украине, Ван И подчеркнул, что Китай приветствует и поддерживает все усилия, направленные на достижение мира."Украинский кризис длится уже более трех лет. Оглядываясь назад, можно сказать, что этой трагедии можно было избежать, все стороны должны извлечь уроки из кризиса", — добавил он.Что еще сказал Ван И:Третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва — высшего законодательного органа страны — открылась в Пекине в среду, она продлится до 11 марта.
https://ria.ru/20250228/tszinpin-2002223944.html
https://ria.ru/20250307/kitay-2003532868.html
https://ria.ru/20250228/rossija-2002110409.html
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в мире, китай, пекин, россия, ван и (политик), всекитайское собрание народных представителей, брикс
В мире, Китай, Пекин, Россия, Ван И (политик), Всекитайское собрание народных представителей, БРИКС
Глава МИД Китая высказался об отношениях с Россией

Ван И: крепкие отношения Китая и России не подвержены влиянию третьих сторон

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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ПЕКИН, 7 мар — РИА Новости. Крепкие отношения Пекина и Москвы не подвержены влиянию третьих сторон, заявил министр иностранных дел Китая Ван И.
"Зрелые, устойчивые и стабильные отношения между Китаем и Россией не изменятся в одночасье, они не подвержены вмешательству третьих сторон", — сказал он на пресс-конференции в рамках сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент КНР).
Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Си Цзиньпин призвал Россию и Китай поддерживать тесное взаимодействие
28 февраля, 14:40
Дипломат уточнил, что на дружбу Москвы и Пекина не влияет международная обстановка, стремление к добрососедским отношением в наибольшей степени отвечает коренным интересам обеих стран.
Говоря о ситуации на Украине, Ван И подчеркнул, что Китай приветствует и поддерживает все усилия, направленные на достижение мира.
"Украинский кризис длится уже более трех лет. Оглядываясь назад, можно сказать, что этой трагедии можно было избежать, все стороны должны извлечь уроки из кризиса", — добавил он.
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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05:51
Что еще сказал Ван И:
  • Все стороны, несмотря на разногласия, надеются достичь прочного мирного соглашения по Украине.
  • Причины украинского кризиса сложны и запутанны, нужно время, чтобы растопить образовавшийся "лед".
  • Ни одна сторона, включая США, не должна питать иллюзий, что может одновременно подавлять Китай и развивать с ним отношения.
  • Если Вашингтон постоянно будет оказывать давление, Пекин непременно примет решительные контрмеры.
  • Необходимо противостоять монополии на международные дела со стороны нескольких стран.
  • БРИКС становится надежной опорой сотрудничества глобального Юга и двигателем роста.
Третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 14-го созыва — высшего законодательного органа страны — открылась в Пекине в среду, она продлится до 11 марта.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел КНР Ван И во время встречи в Пекине. 28 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Ван И призвал Россию и Китай отстаивать итоги Второй мировой войны
28 февраля, 09:04
 
В миреКитайПекинРоссияВан И (политик)Всекитайское собрание народных представителейБРИКС
 
 
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