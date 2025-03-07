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Китай примет решительные контрмеры при давлении США, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2025
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06:28 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/kitaj-2003535278.html
Китай примет решительные контрмеры при давлении США, заявил Ван И
Китай примет решительные контрмеры при давлении США, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2025
Китай примет решительные контрмеры при давлении США, заявил Ван И
Если США постоянно будут оказывать давление, Китай непременно примет решительные контрмеры, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T06:28:00+03:00
2025-03-07T06:28:00+03:00
китай
сша
ван и (политик)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Если США постоянно будут оказывать давление, Китай непременно примет решительные контрмеры, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И. "Китайско-американские отношения взаимосвязаны и равноценны. Если выберем сотрудничать, то достигнем взаимной выгоды. Но если будет оказываться постоянное давление, то Китай непременно примет решительные контрмеры", - сказал Ван И. При этом он отметил, что Китай продолжит работать над стабильным, здоровым и устойчивым развитием китайско-американских отношений.
https://ria.ru/20250307/ssha-2003533942.html
китай
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китай, сша, ван и (политик), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Китай, США, Ван И (политик), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Китай примет решительные контрмеры при давлении США, заявил Ван И

Ван И: если США будут оказывать давление, Китай примет решительные контрмеры

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Если США постоянно будут оказывать давление, Китай непременно примет решительные контрмеры, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И.
"Китайско-американские отношения взаимосвязаны и равноценны. Если выберем сотрудничать, то достигнем взаимной выгоды. Но если будет оказываться постоянное давление, то Китай непременно примет решительные контрмеры", - сказал Ван И.
При этом он отметил, что Китай продолжит работать над стабильным, здоровым и устойчивым развитием китайско-американских отношений.
Ван И - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
Ван И призвал США пересмотреть, чего они добились за годы торговых войн
06:08
 
КитайСШАВан И (политик)Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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