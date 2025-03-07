https://ria.ru/20250307/kitaj-2003535278.html

Китай примет решительные контрмеры при давлении США, заявил Ван И

Китай примет решительные контрмеры при давлении США, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2025

Китай примет решительные контрмеры при давлении США, заявил Ван И

Если США постоянно будут оказывать давление, Китай непременно примет решительные контрмеры, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T06:28:00+03:00

2025-03-07T06:28:00+03:00

2025-03-07T06:28:00+03:00

китай

сша

ван и (политик)

введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады

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ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Если США постоянно будут оказывать давление, Китай непременно примет решительные контрмеры, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И. "Китайско-американские отношения взаимосвязаны и равноценны. Если выберем сотрудничать, то достигнем взаимной выгоды. Но если будет оказываться постоянное давление, то Китай непременно примет решительные контрмеры", - сказал Ван И. При этом он отметил, что Китай продолжит работать над стабильным, здоровым и устойчивым развитием китайско-американских отношений.

https://ria.ru/20250307/ssha-2003533942.html

китай

сша

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2025

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китай, сша, ван и (политик), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады