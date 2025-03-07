https://ria.ru/20250307/kitaj-2003535278.html
Китай примет решительные контрмеры при давлении США, заявил Ван И
Китай примет решительные контрмеры при давлении США, заявил Ван И - РИА Новости, 07.03.2025
Китай примет решительные контрмеры при давлении США, заявил Ван И
Если США постоянно будут оказывать давление, Китай непременно примет решительные контрмеры, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T06:28:00+03:00
2025-03-07T06:28:00+03:00
2025-03-07T06:28:00+03:00
китай
сша
ван и (политик)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800902089_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_9f7a515bf4a21a84f9995bd2dad25b13.jpg
ПЕКИН, 7 мар – РИА Новости. Если США постоянно будут оказывать давление, Китай непременно примет решительные контрмеры, заявил на пресс-конференции в пятницу министр иностранных дел Китая Ван И. "Китайско-американские отношения взаимосвязаны и равноценны. Если выберем сотрудничать, то достигнем взаимной выгоды. Но если будет оказываться постоянное давление, то Китай непременно примет решительные контрмеры", - сказал Ван И. При этом он отметил, что Китай продолжит работать над стабильным, здоровым и устойчивым развитием китайско-американских отношений.
https://ria.ru/20250307/ssha-2003533942.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800902089_122:0:2853:2048_1920x0_80_0_0_1e7f90d34c003ff19bc384592b48540b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, сша, ван и (политик), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Китай, США, Ван И (политик), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Китай примет решительные контрмеры при давлении США, заявил Ван И
Ван И: если США будут оказывать давление, Китай примет решительные контрмеры