https://ria.ru/20250307/kiev-2003721701.html

В киевском метрополитене заявили о дефиците кадров из-за мобилизации

В киевском метрополитене заявили о дефиците кадров из-за мобилизации - РИА Новости, 07.03.2025

В киевском метрополитене заявили о дефиците кадров из-за мобилизации

В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" заявили, что дефицит кадров рабочих специальностей из-за мобилизации сотрудников достиг 20%. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T19:11:00+03:00

2025-03-07T19:11:00+03:00

2025-03-07T19:11:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" заявили, что дефицит кадров рабочих специальностей из-за мобилизации сотрудников достиг 20%. "Киевский метрополитен" в мае прошлого года объявил об увеличении интервалов движения поездов из-за серьезной нехватки персонала, на тот момент 7% штата были призваны в ВСУ. Также отмечался стремительный рост числа мобилизованных работников подземки. "В КП "Киевский метрополитен" дефицит работников составляет около 20%. Больше всего предприятие нуждается в рабочих профессиях, в частности, машинист электропоезда, электромеханик, электромонтер, слесарь, токарь, фрезеровщик, монтёр путей и другие", - приводит ответ предприятия украинское агентство УНН. При этом на предприятии 42% сотрудников составляют женщины. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250307/plan-2003660320.html

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в мире, украина, киевский метрополитен, вооруженные силы украины, киев