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В киевском метрополитене заявили о дефиците кадров из-за мобилизации - РИА Новости, 07.03.2025
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19:11 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/kiev-2003721701.html
В киевском метрополитене заявили о дефиците кадров из-за мобилизации
В киевском метрополитене заявили о дефиците кадров из-за мобилизации - РИА Новости, 07.03.2025
В киевском метрополитене заявили о дефиците кадров из-за мобилизации
В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" заявили, что дефицит кадров рабочих специальностей из-за мобилизации сотрудников достиг 20%. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T19:11:00+03:00
2025-03-07T19:11:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" заявили, что дефицит кадров рабочих специальностей из-за мобилизации сотрудников достиг 20%. "Киевский метрополитен" в мае прошлого года объявил об увеличении интервалов движения поездов из-за серьезной нехватки персонала, на тот момент 7% штата были призваны в ВСУ. Также отмечался стремительный рост числа мобилизованных работников подземки. "В КП "Киевский метрополитен" дефицит работников составляет около 20%. Больше всего предприятие нуждается в рабочих профессиях, в частности, машинист электропоезда, электромеханик, электромонтер, слесарь, токарь, фрезеровщик, монтёр путей и другие", - приводит ответ предприятия украинское агентство УНН. При этом на предприятии 42% сотрудников составляют женщины. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250307/plan-2003660320.html
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в мире, украина, киевский метрополитен, вооруженные силы украины, киев
В мире, Украина, Киевский метрополитен, Вооруженные силы Украины, Киев
В киевском метрополитене заявили о дефиците кадров из-за мобилизации

Киевский метрополитен заявил о дефиците рабочих профессий из-за мобилизации

© AP Photo / Felipe DanaРабота киевского метрополитена
Работа киевского метрополитена - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Felipe Dana
Работа киевского метрополитена. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. В коммунальном предприятии "Киевский метрополитен" заявили, что дефицит кадров рабочих специальностей из-за мобилизации сотрудников достиг 20%.
«
"Киевский метрополитен" в мае прошлого года объявил об увеличении интервалов движения поездов из-за серьезной нехватки персонала, на тот момент 7% штата были призваны в ВСУ. Также отмечался стремительный рост числа мобилизованных работников подземки.
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«
"В КП "Киевский метрополитен" дефицит работников составляет около 20%. Больше всего предприятие нуждается в рабочих профессиях, в частности, машинист электропоезда, электромеханик, электромонтер, слесарь, токарь, фрезеровщик, монтёр путей и другие", - приводит ответ предприятия украинское агентство УНН.
При этом на предприятии 42% сотрудников составляют женщины.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Украина - РИА Новости, 1920, 05.03.2025
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