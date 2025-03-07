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Ганчев прокомментировал решение Киева о военной подготовке студентов - РИА Новости, 07.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 07.03.2025 (обновлено: 17:07 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/kiev-2003641469.html
Ганчев прокомментировал решение Киева о военной подготовке студентов
Ганчев прокомментировал решение Киева о военной подготовке студентов - РИА Новости, 07.03.2025
Ганчев прокомментировал решение Киева о военной подготовке студентов
Глава российской администрации Харьковской области назвал преступным решение украинских властей ввести в стране обязательную военную подготовку для студентов... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:14:00+03:00
2025-03-07T17:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
украина
сергей мельников
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области назвал преступным решение украинских властей ввести в стране обязательную военную подготовку для студентов вузов и отметил, что таким образом киевский режим хочет затянуть на фронт молодежь. "Преступная украинская власть ввела обязательную военную подготовку для студентов украинских вузов... Мы понимаем, для чего это нужно просроченному украинскому президенту и его окружению. В связи с колоссальными потерями украинской армии на фронте и нежеланием здравомыслящей части мужского населения воевать за политические амбиции (Владимира) Зеленского, они пытаются любыми путями затянуть на фронт молодёжь. Считаю эти действия украинских властей преступными и призываю все международные правозащитные организации повлиять на сложившуюся ситуацию", - написал Ганчев в своем Telegram-канале. По его словам, администрация региона внимательно наблюдает за исполнением этого распоряжения в Харьковской области. Ганчев отметил, что студенты, которые отказываются принимать присягу и проходить военную подготовку, могут быть отчислены, жёсткие требования предъявляются и мужчинам-преподавателям вузов, которых мобилизуют, не считаясь с их достижениями. Ганчев сообщил, что дал распоряжение силовому блоку своей администрации по установлению виновных в незаконной мобилизации на территории Харьковской области, подконтрольной Украине. "Массовая принудительная мобилизация молодёжи – это тысячи загубленных жизней", - добавил он.Все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет на Украине с 2025 года обязаны будут проходить базовую военную подготовку, что предусмотрено в принятом весной 2024 года законе об ужесточении мобилизации в стране. Базовая военная подготовка введена вместо упраздненной срочной. Первыми базовую военную подготовку должны будут пройти студенты вузов. С этого года она включена в учебные планы высших учебных заведений как отдельная дисциплина. После прохождения подготовки студенты примут присягу и получат военно-учетную специальность. Украинских студентов, не прошедших обязательную военную подготовку, будут отчислять из вузов, лишая дальнейшей возможности получить высшее образование, заявлял ранее заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник.
https://ria.ru/20250202/harkov-1996871553.html
https://ria.ru/20241126/ukraina-1985844912.html
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харьковская область, украина, сергей мельников
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Украина, Сергей Мельников
Ганчев прокомментировал решение Киева о военной подготовке студентов

Глава Харьковской администрации Ганчев: Киев хочет затянуть молодежь на фронт

© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ в Харьковской области
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области назвал преступным решение украинских властей ввести в стране обязательную военную подготовку для студентов вузов и отметил, что таким образом киевский режим хочет затянуть на фронт молодежь.
"Преступная украинская власть ввела обязательную военную подготовку для студентов украинских вузов... Мы понимаем, для чего это нужно просроченному украинскому президенту и его окружению. В связи с колоссальными потерями украинской армии на фронте и нежеланием здравомыслящей части мужского населения воевать за политические амбиции (Владимира) Зеленского, они пытаются любыми путями затянуть на фронт молодёжь. Считаю эти действия украинских властей преступными и призываю все международные правозащитные организации повлиять на сложившуюся ситуацию", - написал Ганчев в своем Telegram-канале.
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По его словам, администрация региона внимательно наблюдает за исполнением этого распоряжения в Харьковской области. Ганчев отметил, что студенты, которые отказываются принимать присягу и проходить военную подготовку, могут быть отчислены, жёсткие требования предъявляются и мужчинам-преподавателям вузов, которых мобилизуют, не считаясь с их достижениями.
Ганчев сообщил, что дал распоряжение силовому блоку своей администрации по установлению виновных в незаконной мобилизации на территории Харьковской области, подконтрольной Украине.
"Массовая принудительная мобилизация молодёжи – это тысячи загубленных жизней", - добавил он.
Все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет на Украине с 2025 года обязаны будут проходить базовую военную подготовку, что предусмотрено в принятом весной 2024 года законе об ужесточении мобилизации в стране. Базовая военная подготовка введена вместо упраздненной срочной. Первыми базовую военную подготовку должны будут пройти студенты вузов. С этого года она включена в учебные планы высших учебных заведений как отдельная дисциплина. После прохождения подготовки студенты примут присягу и получат военно-учетную специальность.
Украинских студентов, не прошедших обязательную военную подготовку, будут отчислять из вузов, лишая дальнейшей возможности получить высшее образование, заявлял ранее заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьУкраинаСергей Мельников
 
 
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