Ганчев прокомментировал решение Киева о военной подготовке студентов
Глава Харьковской администрации Ганчев: Киев хочет затянуть молодежь на фронт
© AP Photo / Kostiantyn LiberovВоеннослужащие ВСУ в Харьковской области
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Военнослужащие ВСУ в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Глава российской администрации Харьковской области назвал преступным решение украинских властей ввести в стране обязательную военную подготовку для студентов вузов и отметил, что таким образом киевский режим хочет затянуть на фронт молодежь.
"Преступная украинская власть ввела обязательную военную подготовку для студентов украинских вузов... Мы понимаем, для чего это нужно просроченному украинскому президенту и его окружению. В связи с колоссальными потерями украинской армии на фронте и нежеланием здравомыслящей части мужского населения воевать за политические амбиции (Владимира) Зеленского, они пытаются любыми путями затянуть на фронт молодёжь. Считаю эти действия украинских властей преступными и призываю все международные правозащитные организации повлиять на сложившуюся ситуацию", - написал Ганчев в своем Telegram-канале.
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По его словам, администрация региона внимательно наблюдает за исполнением этого распоряжения в Харьковской области. Ганчев отметил, что студенты, которые отказываются принимать присягу и проходить военную подготовку, могут быть отчислены, жёсткие требования предъявляются и мужчинам-преподавателям вузов, которых мобилизуют, не считаясь с их достижениями.
Ганчев сообщил, что дал распоряжение силовому блоку своей администрации по установлению виновных в незаконной мобилизации на территории Харьковской области, подконтрольной Украине.
"Массовая принудительная мобилизация молодёжи – это тысячи загубленных жизней", - добавил он.
Все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет на Украине с 2025 года обязаны будут проходить базовую военную подготовку, что предусмотрено в принятом весной 2024 года законе об ужесточении мобилизации в стране. Базовая военная подготовка введена вместо упраздненной срочной. Первыми базовую военную подготовку должны будут пройти студенты вузов. С этого года она включена в учебные планы высших учебных заведений как отдельная дисциплина. После прохождения подготовки студенты примут присягу и получат военно-учетную специальность.
Украинских студентов, не прошедших обязательную военную подготовку, будут отчислять из вузов, лишая дальнейшей возможности получить высшее образование, заявлял ранее заместитель министра обороны Украины Сергей Мельник.
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