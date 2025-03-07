https://ria.ru/20250307/kiev-2003613205.html

Подоляк: Киев не будет извиняться за поведение Зеленского в Белом доме

Подоляк: Киев не будет извиняться за поведение Зеленского в Белом доме - РИА Новости, 07.03.2025

Подоляк: Киев не будет извиняться за поведение Зеленского в Белом доме

Киев не будет извиняться за перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T13:20:00+03:00

2025-03-07T13:20:00+03:00

2025-03-07T13:20:00+03:00

в мире

сша

киев

россия

владимир зеленский

дональд трамп

михаил подоляк

мюнхенская конференция по безопасности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002338757_0:145:1974:1255_1920x0_80_0_0_9a8fe66e89c735263a9e5b3001c38946.jpg

МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Киев не будет извиняться за перепалку Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, заявил советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в интервью изданию Point. Журналист издания указал Подоляку на то, что, по мнению некоторых, Зеленский допустил оплошность в Белом доме. "Он (Зеленский - ред.) был совершенно прав по форме и по содержанию, пытаясь донести до наших американских партнёров ключевую мысль: ничего не будет сделано без оказания давления на Россию. Невозможно добиться положительных результатов, рассчитывая на добровольные уступки Москвы... Таким образом, мы не будем извиняться за предполагаемую ошибку, которой не было", - ответил Подоляк. Трамп 28 февраля отчитал Зеленского в Белом доме, когда тот приехал подписывать соглашение о совместной разработке украинских недр. Американский лидер требовал от главы киевского режима согласиться на прекращение огня и перестать критиковать президента РФ Владимира Путина. Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс назвал Зеленского неблагодарным агитатором за демократов, когда тот стал оправдывать свои шаги, обвинять Россию и даже угрожать Штатам тем, что они почувствуют последствия конфликта, хотя и отделены океаном. В итоге украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома, соглашение не было подписано. Позднее спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон заявил, что Зеленскому нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой. Вэнс заявил Fox News, что Зеленский не сможет вернуться в Овальный кабинет, пока отказывается обсуждать детали мирного соглашения по Украине. Затем Зеленский заявил, что ему "досадно", что встреча с Трампом пошла "не так". Он добавил, что он и его команда готовы работать под "сильным руководством" Трампа для достижения мира. Зеленский также выразил благодарность США за помощь. Телеканал Fox News со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома сообщил, что США не видят возможности для продвижения в переговорах по соглашению с Киевом по редкоземельным металлам, пока Владимир Зеленский публично на камеру не извинится за свое поведение во время встречи с президентом Дональдом Трампом в Белом доме. По данным телеканала, в Вашингтоне сохраняется желание договориться с Киевом как по вопросам урегулирования украинского конфликта, так и по экономическому сотрудничеству, но текущая позиция Зеленского создает серьезные препятствия для достижения этих целей.

https://ria.ru/20250305/zelenskiy-2003087635.html

https://ria.ru/20250307/gosduma-2003573594.html

https://ria.ru/20250303/perepalka-2002794818.html

сша

киев

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, киев, россия, владимир зеленский, дональд трамп, михаил подоляк, мюнхенская конференция по безопасности