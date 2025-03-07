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Житель Курской области получил ранения, задев растяжку
Житель Курской области получил ранения, задев растяжку - РИА Новости, 07.03.2025
Житель Курской области получил ранения, задев растяжку
Мужчина получил ранения шеи, грудной клетки и перелом верхней конечности в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T18:48:00+03:00
2025-03-07T18:48:00+03:00
2025-03-07T19:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
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происшествия
александр хинштейн
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КУРСК, 7 мар - РИА Новости. Мужчина получил ранения шеи, грудной клетки и перелом верхней конечности в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."Очередные жертвы в наших приграничных районах. Сегодня в Курскую областную больницу на скорой помощи доставлен мужчина 1956 года рождения. В одном из населенных пунктов он получил ранение, задев растяжку. У него ранение шеи, грудной клетки и перелом верхней конечности", - сообщил Хинштейн.Хинштейн добавил, что в приграничье региона по-прежнему опасно."Прошу каждого быть крайне внимательным, не подвергать свою жизнь и свое здоровье опасности! Воздержитесь от поездок, пока в приграничье не станет полностью безопасно", - добавил врио губернатора.
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр хинштейн, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Александр Хинштейн, Россия
Житель Курской области получил ранения, задев растяжку
Хинштейн: житель Курской области получил ранения и перелом, задев растяжку