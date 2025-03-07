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Житель Курской области получил ранения, задев растяжку

Житель Курской области получил ранения, задев растяжку - РИА Новости, 07.03.2025

Житель Курской области получил ранения, задев растяжку

Мужчина получил ранения шеи, грудной клетки и перелом верхней конечности в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T18:48:00+03:00

2025-03-07T18:48:00+03:00

2025-03-07T19:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

александр хинштейн

россия

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КУРСК, 7 мар - РИА Новости. Мужчина получил ранения шеи, грудной клетки и перелом верхней конечности в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."Очередные жертвы в наших приграничных районах. Сегодня в Курскую областную больницу на скорой помощи доставлен мужчина 1956 года рождения. В одном из населенных пунктов он получил ранение, задев растяжку. У него ранение шеи, грудной клетки и перелом верхней конечности", - сообщил Хинштейн.Хинштейн добавил, что в приграничье региона по-прежнему опасно."Прошу каждого быть крайне внимательным, не подвергать свою жизнь и свое здоровье опасности! Воздержитесь от поездок, пока в приграничье не станет полностью безопасно", - добавил врио губернатора.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр хинштейн, россия