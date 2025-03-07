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Житель Курской области получил ранения, задев растяжку - РИА Новости, 07.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 07.03.2025 (обновлено: 19:03 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/khinshteyn-2003716750.html
Житель Курской области получил ранения, задев растяжку
Житель Курской области получил ранения, задев растяжку - РИА Новости, 07.03.2025
Житель Курской области получил ранения, задев растяжку
Мужчина получил ранения шеи, грудной клетки и перелом верхней конечности в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T18:48:00+03:00
2025-03-07T19:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
александр хинштейн
россия
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КУРСК, 7 мар - РИА Новости. Мужчина получил ранения шеи, грудной клетки и перелом верхней конечности в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале."Очередные жертвы в наших приграничных районах. Сегодня в Курскую областную больницу на скорой помощи доставлен мужчина 1956 года рождения. В одном из населенных пунктов он получил ранение, задев растяжку. У него ранение шеи, грудной клетки и перелом верхней конечности", - сообщил Хинштейн.Хинштейн добавил, что в приграничье региона по-прежнему опасно."Прошу каждого быть крайне внимательным, не подвергать свою жизнь и свое здоровье опасности! Воздержитесь от поездок, пока в приграничье не станет полностью безопасно", - добавил врио губернатора.
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курская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр хинштейн, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Александр Хинштейн, Россия
Житель Курской области получил ранения, задев растяжку

Хинштейн: житель Курской области получил ранения и перелом, задев растяжку

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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КУРСК, 7 мар - РИА Новости. Мужчина получил ранения шеи, грудной клетки и перелом верхней конечности в приграничном районе Курской области, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
"Очередные жертвы в наших приграничных районах. Сегодня в Курскую областную больницу на скорой помощи доставлен мужчина 1956 года рождения. В одном из населенных пунктов он получил ранение, задев растяжку. У него ранение шеи, грудной клетки и перелом верхней конечности", - сообщил Хинштейн.
Хинштейн добавил, что в приграничье региона по-прежнему опасно.
"Прошу каждого быть крайне внимательным, не подвергать свою жизнь и свое здоровье опасности! Воздержитесь от поездок, пока в приграничье не станет полностью безопасно", - добавил врио губернатора.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияАлександр ХинштейнРоссия
 
 
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