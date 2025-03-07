https://ria.ru/20250307/kellog-2003654826.html

Келлог сделал необычное заявление об окончании конфликта на Украине

Келлог сделал необычное заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 07.03.2025

Келлог сделал необычное заявление об окончании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа без уточнения дня, заявил спецпосланник главы Белого дома по Украине Кит Келлог во... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:52:00+03:00

2025-03-07T15:52:00+03:00

2025-03-07T15:55:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа без уточнения дня, заявил спецпосланник главы Белого дома по Украине Кит Келлог во время конференции Совета по международным отношениям. “Трамп обещал закончить войну на Украине за 24 часа, но мы не уточнили, в какой именно день“, — сказал он, вызвав смех в зале. Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.В прошлую пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что главе киевского режима нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.

https://ria.ru/20250307/ukraina-2003615074.html

https://ria.ru/20250307/bezuglaya-2003576132.html

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в мире, украина, кит келлог, дональд трамп, сша