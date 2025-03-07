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Келлог сделал необычное заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 07.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:52 07.03.2025 (обновлено: 15:55 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/kellog-2003654826.html
Келлог сделал необычное заявление об окончании конфликта на Украине
Келлог сделал необычное заявление об окончании конфликта на Украине - РИА Новости, 07.03.2025
Келлог сделал необычное заявление об окончании конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа без уточнения дня, заявил спецпосланник главы Белого дома по Украине Кит Келлог во... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:52:00+03:00
2025-03-07T15:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кит келлог
дональд трамп
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа без уточнения дня, заявил спецпосланник главы Белого дома по Украине Кит Келлог во время конференции Совета по международным отношениям. “Трамп обещал закончить войну на Украине за 24 часа, но мы не уточнили, в какой именно день“, — сказал он, вызвав смех в зале. Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.В прошлую пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта. Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что главе киевского режима нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
https://ria.ru/20250307/ukraina-2003615074.html
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в мире, украина, кит келлог, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кит Келлог, Дональд Трамп, США
Келлог сделал необычное заявление об окончании конфликта на Украине

Келлог: Трамп обещал окончить конфликт на Украине за 24 часа, но не уточнил день

© AP Photo / Mariam ZuhaibКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обещал закончить конфликт на Украине за 24 часа без уточнения дня, заявил спецпосланник главы Белого дома по Украине Кит Келлог во время конференции Совета по международным отношениям.

“Трамп обещал закончить войну на Украине за 24 часа, но мы не уточнили, в какой именно день“, — сказал он, вызвав смех в зале.
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Вчера, 13:29
Трамп заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

В прошлую пятницу в Вашингтоне состоялась встреча Трампа, вице-президента США Джей Ди Вэнса и Зеленского, которая перешла в публичную перепалку. Глава Белого дома пытался объяснить, что у Украины нет возможности продолжать боевые действия и без помощи Вашингтона она не смогла бы продержаться и пару недель в начале конфликта. Зеленский пытался спорить и постоянно перебивал собеседников, уверяя, что Киев один сражался с Россией. По данным телеканала Fox News, президент США выгнал его из Белого дома после конфликта.

Спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон позднее заявил, что главе киевского режима нужно прийти в себя и вернуться за стол переговоров, а в противном случае Украину должен будет возглавить кто-то другой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКит КеллогДональд ТрампСША
 
 
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