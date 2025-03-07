https://ria.ru/20250307/kelin-2003525271.html

Посол России в Лондоне прокомментировал слова Макрона о "российской угрозе"

Посол России в Лондоне прокомментировал слова Макрона о "российской угрозе" - РИА Новости, 07.03.2025

Посол России в Лондоне прокомментировал слова Макрона о "российской угрозе"

Великобритания и Франция используют выдумки про якобы исходящую от России угрозу, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем, заявил посол РФ в Лондоне... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T02:41:00+03:00

2025-03-07T02:41:00+03:00

2025-03-07T02:41:00+03:00

россия

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москва

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андрей келин

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нато

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МОСКВА, 7 мар – РИА Новости. Великобритания и Франция используют выдумки про якобы исходящую от России угрозу, чтобы отвлечь внимание от своих внутренних проблем, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. "Мы слышали, что сказал президент Макрон в своём обращении. То, что он говорит, - это чушь. Россия не угрожает Франции или Соединенному Королевству… Все это – совершенно глупые, глупые вещи, которые были придуманы политиками, находящимися сейчас в очень шатком положении. Они не хотят заниматься внутренними проблемами, потому что те очень сложные, будь то во Франции или в Британии. Однако они хотят иметь международный авторитет, словно они большие лидеры", - сказал он в интервью телеканалу Sky News. Келин отметил, что в Британии очень хорошо научились выдумывать "российские угрозы", безосновательно утверждая о якобы враждебных действиях Москвы в киберпространстве, в воздухе и на море. "Создается впечатление, словно Великобритания находится в ужасной ситуации, где она окружена Россией и вскоре поднимет белый флаг и на самом деле сдастся", - пошутил дипломат. Посол добавил, что выдумки о якобы российской угрозе вызывают смех. Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта заявил, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы, в связи с этим призвал начать дискуссию об использовании ядерного оружия Франции для защиты всего ЕС, отметив, что США изменили позицию по Украине и по вопросу лидирующей роли Вашингтона в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал чрезвычайно конфронтационным заявление Макрона о России. По его словам, в нем много неточностей, в частности, там ничего не говорится о том, как военная инфраструктура НАТО "шагала семимильными шагами" к границе РФ, и о законных озабоченностях Москвы в этой связи. Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250305/makron-2003304698.html

https://ria.ru/20250306/makron-2003396894.html

https://ria.ru/20241203/britaniya-1987207050.html

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россия, франция, москва, эммануэль макрон, андрей келин, дмитрий песков, нато, евросоюз