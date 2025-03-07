https://ria.ru/20250307/kanada-2003550750.html
Канада увеличит военное присутствие в Арктическом регионе
Канада увеличит военное присутствие в Арктическом регионе - РИА Новости, 07.03.2025
Канада увеличит военное присутствие в Арктическом регионе
Канада увеличит военное присутствие в Арктическом регионе, сообщает пресс-служба минобороны страны. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T09:19:00+03:00
2025-03-07T09:19:00+03:00
2025-03-07T09:19:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Канада увеличит военное присутствие в Арктическом регионе, сообщает пресс-служба минобороны страны. "Сегодня ... министр национальной обороны Билл Блэр объявил Икалуит, Инувик и Йеллоунайф местами размещения северных центров оперативной поддержки. Это увеличит присутствие и оперативность канадских вооруженных сил в Арктике и на Севере", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках обновленной концепции обороны Канада в течение 20 лет будет инвестировать 2,67 миллиарда канадских долларов в "создание сети северных центров оперативной поддержки". "Эти центры, состоящие из взлетно-посадочных полос, объектов материально-технического обеспечения и оборудования, позволят канадским вооруженным силам более эффективно отстаивать суверенитет Канады и поддерживать увеличение круглогодичного присутствия", - добавили в ведомстве. Отмечается, что инициатива "представляет собой новый подход к обороне и (боевой - ред.) устойчивости в Арктике и на Севере", а также поможет обеспечить безопасность канадцев в условиях кардинальных изменений в физической среде и в области безопасности. В феврале лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр обязался создать первую со времен холодной войны постоянную военную базу страны Икалуит в Арктике. Он отметил, что создание этой базы будет оплачено за счет сокращения предоставляемой Канадой иностранной помощи. Кроме того, он заявил о намерении приобрести тяжелые ледоколы для ВМС страны и береговой охраны, а также удвоить персонал рейнджеров (разновидность резервов ВС Канады) в Арктике. Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Канаду за недостаточные расходы на оборону, заявив, что считает её "нежизнеспособной" страной.
https://ria.ru/20250130/arktika-1996238230.html
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в мире, канада, арктика, сша, дональд трамп
В мире, Канада, Арктика, США, Дональд Трамп
Канада увеличит военное присутствие в Арктическом регионе
В Минобороны Канады заявили об увеличении военного присутствия в Арктике
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Канада увеличит военное присутствие в Арктическом регионе, сообщает пресс-служба минобороны страны.
"Сегодня ... министр национальной обороны Билл Блэр объявил Икалуит, Инувик и Йеллоунайф местами размещения северных центров оперативной поддержки. Это увеличит присутствие и оперативность канадских вооруженных сил в Арктике
и на Севере", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках обновленной концепции обороны Канада
в течение 20 лет будет инвестировать 2,67 миллиарда канадских долларов в "создание сети северных центров оперативной поддержки".
"Эти центры, состоящие из взлетно-посадочных полос, объектов материально-технического обеспечения и оборудования, позволят канадским вооруженным силам более эффективно отстаивать суверенитет Канады и поддерживать увеличение круглогодичного присутствия", - добавили в ведомстве.
Отмечается, что инициатива "представляет собой новый подход к обороне и (боевой - ред.) устойчивости в Арктике и на Севере", а также поможет обеспечить безопасность канадцев в условиях кардинальных изменений в физической среде и в области безопасности.
В феврале лидер Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр обязался создать первую со времен холодной войны постоянную военную базу страны Икалуит в Арктике. Он отметил, что создание этой базы будет оплачено за счет сокращения предоставляемой Канадой иностранной помощи. Кроме того, он заявил о намерении приобрести тяжелые ледоколы для ВМС страны и береговой охраны, а также удвоить персонал рейнджеров (разновидность резервов ВС Канады) в Арктике.
Ранее президент США Дональд Трамп
раскритиковал Канаду за недостаточные расходы на оборону, заявив, что считает её "нежизнеспособной" страной.