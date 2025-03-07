https://ria.ru/20250307/kanada-2003522564.html
Канада отложит введение новых тарифов на товары из США
Канада отложит введение новых тарифов на товары из США - РИА Новости, 07.03.2025
Канада отложит введение новых тарифов на товары из США
Канада отложит введение новых тарифов на товары из США до 2 апреля в ответ на обязательство США приостановить действие тарифов на экспорт из Канады в рамках... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T01:59:00+03:00
2025-03-07T01:59:00+03:00
2025-03-07T01:59:00+03:00
экономика
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мексика
всемирная торговая организация (вто)
введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
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ВАШИНГТОН, 7 мар – РИА Новости. Канада отложит введение новых тарифов на товары из США до 2 апреля в ответ на обязательство США приостановить действие тарифов на экспорт из Канады в рамках соглашения о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой, сообщил министр финансов Канады Доминик Леблан. "Соединенные Штаты согласились приостановить действие тарифов на экспорт из Канады, соответствующих требованиям USMCA, до 2 апреля. В результате Канада не будет вводить вторую волну тарифов на товары из США стоимостью 125 миллиардов долларов до 2 апреля", - написал Леблан в социальной сети Х. Леблан добавил, что канадское правительство продолжит работать над отменой всех тарифов. С 4 марта 2025 года вступили в силу тарифы США на товары из Канады. Ставка тарифа составляет 25% для всех товаров, за исключением нефти и энергоносителей, на которые распространяется ставка в размере 10%. В свою очередь, Канада подала иск в орган по урегулированию споров Всемирной торговой организации (ВТО) против таможенных пошлин США, а также объявила о введении ответных мер в отношении американских товаров.
https://ria.ru/20250306/kanada-2003318038.html
https://ria.ru/20250304/tryudo-2003049206.html
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экономика, канада, сша, мексика, всемирная торговая организация (вто), введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
Экономика, Канада, США, Мексика, Всемирная торговая организация (ВТО), Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Канада отложит введение новых тарифов на товары из США
Канада отложит введение новых тарифов на товары из США до 2 апреля