https://ria.ru/20250307/jugra-2003550992.html

В Сургутском районе Югры планируют построить 88 тысяч квадратов жилья

В Сургутском районе Югры планируют построить 88 тысяч квадратов жилья - РИА Новости, 07.03.2025

В Сургутском районе Югры планируют построить 88 тысяч квадратов жилья

Порядка 88 тысяч квадратных метров жилья планируется построить в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа в 2025 году, сообщил глава... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T09:19:00+03:00

2025-03-07T09:19:00+03:00

2025-03-07T09:19:00+03:00

ханты-мансийский автономный округ

жилье

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

белый яр

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Порядка 88 тысяч квадратных метров жилья планируется построить в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа в 2025 году, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В сумме на многоквартирные дома придутся примерно 72 тысячи квадратных метров, еще порядка 16 тысяч квадратных метров – на индивидуальное жилищное строительство. Это план по вводу жилья, который перед муниципалитетом поставил округ", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в планах возвести 10 многоквартирных домов в шести поселениях: Белом Яре, Лянторе, Барсово, Федоровском, Солнечном. В селе Сытомино, по словам главы, уже сдан дом почти на 3 тысячи "квадратов". По словам Трубецкого, в 2024 году в поселениях муниципалитета удалось возвести порядка 117 тысяч жилых квадратных метров. "Это стало возможным, в том числе, благодаря планомерной работе муниципалитета по созданию привлекательных условий для застройщиков. Земельные участки готовятся заранее, прорабатываются ближайшие точки подключения энергоресурсов, сроки выдачи градостроительных планов, разрешений на строительство и ввод готового жилья максимально сокращены. Это позволяет привлечь компании даже на удаленные территории", - уточнил глава.

https://ria.ru/20250221/rajon-2000856939.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

белый яр

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

жилье, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, белый яр