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В Сургутском районе Югры планируют построить 88 тысяч квадратов жилья - РИА Новости, 07.03.2025
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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ханты-Мансийский Автономный Округ
 
09:19 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/jugra-2003550992.html
В Сургутском районе Югры планируют построить 88 тысяч квадратов жилья
В Сургутском районе Югры планируют построить 88 тысяч квадратов жилья - РИА Новости, 07.03.2025
В Сургутском районе Югры планируют построить 88 тысяч квадратов жилья
Порядка 88 тысяч квадратных метров жилья планируется построить в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа в 2025 году, сообщил глава... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T09:19:00+03:00
2025-03-07T09:19:00+03:00
ханты-мансийский автономный округ
жилье
сургутский район
ханты-мансийский автономный округ
белый яр
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Порядка 88 тысяч квадратных метров жилья планируется построить в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа в 2025 году, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой. "В сумме на многоквартирные дома придутся примерно 72 тысячи квадратных метров, еще порядка 16 тысяч квадратных метров – на индивидуальное жилищное строительство. Это план по вводу жилья, который перед муниципалитетом поставил округ", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале. Он уточнил, что в планах возвести 10 многоквартирных домов в шести поселениях: Белом Яре, Лянторе, Барсово, Федоровском, Солнечном. В селе Сытомино, по словам главы, уже сдан дом почти на 3 тысячи "квадратов". По словам Трубецкого, в 2024 году в поселениях муниципалитета удалось возвести порядка 117 тысяч жилых квадратных метров. "Это стало возможным, в том числе, благодаря планомерной работе муниципалитета по созданию привлекательных условий для застройщиков. Земельные участки готовятся заранее, прорабатываются ближайшие точки подключения энергоресурсов, сроки выдачи градостроительных планов, разрешений на строительство и ввод готового жилья максимально сокращены. Это позволяет привлечь компании даже на удаленные территории", - уточнил глава.
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жилье, сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, белый яр
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Жилье, Сургутский район, Ханты-Мансийский автономный округ, Белый Яр
В Сургутском районе Югры планируют построить 88 тысяч квадратов жилья

В Сургутском районе Югры в 2025 году построят 10 многоквартирных домов в 2025 г

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Строительство жилья. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 мар – РИА Новости. Порядка 88 тысяч квадратных метров жилья планируется построить в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа в 2025 году, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
«
"В сумме на многоквартирные дома придутся примерно 72 тысячи квадратных метров, еще порядка 16 тысяч квадратных метров – на индивидуальное жилищное строительство. Это план по вводу жилья, который перед муниципалитетом поставил округ", - написал Трубецкой в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в планах возвести 10 многоквартирных домов в шести поселениях: Белом Яре, Лянторе, Барсово, Федоровском, Солнечном. В селе Сытомино, по словам главы, уже сдан дом почти на 3 тысячи "квадратов".
По словам Трубецкого, в 2024 году в поселениях муниципалитета удалось возвести порядка 117 тысяч жилых квадратных метров.
"Это стало возможным, в том числе, благодаря планомерной работе муниципалитета по созданию привлекательных условий для застройщиков. Земельные участки готовятся заранее, прорабатываются ближайшие точки подключения энергоресурсов, сроки выдачи градостроительных планов, разрешений на строительство и ввод готового жилья максимально сокращены. Это позволяет привлечь компании даже на удаленные территории", - уточнил глава.
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