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При кораблекрушении у берегов Йемена пропали 186 мигрантов, два погибли - РИА Новости, 07.03.2025
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13:37 07.03.2025 (обновлено: 13:38 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/jemen-2003616585.html
При кораблекрушении у берегов Йемена пропали 186 мигрантов, два погибли
При кораблекрушении у берегов Йемена пропали 186 мигрантов, два погибли - РИА Новости, 07.03.2025
При кораблекрушении у берегов Йемена пропали 186 мигрантов, два погибли
По меньшей мере два мигранта погибли и 186 пропали без вести после того, как четыре лодки потерпели кораблекрушение у берегов Йемена и Джибути, передает... РИА Новости, 07.03.2025
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2025-03-07T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. По меньшей мере два мигранта погибли и 186 пропали без вести после того, как четыре лодки потерпели кораблекрушение у берегов Йемена и Джибути, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ). "Четыре лодки с мигрантами опрокинулись в водах у Йемена и Джибути, в результате чего два человека погибли и 186 пропали без вести", - говорится в сообщении агентства. Ранее в МОМ заявили, число мигрантов, погибших на миграционных маршрутах между странами Африканского Рога и Йеменом в 2024 году, было самым высоким за всю историю наблюдений.
https://ria.ru/20241227/marokko-1991575977.html
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в мире, йемен, джибути
В мире, Йемен, Джибути
При кораблекрушении у берегов Йемена пропали 186 мигрантов, два погибли

AP: 186 мигрантов пропали и два погибли у берегов Йемена при кораблекрушении

© РИА Новости / Юрий ЗининЙемен
Йемен - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Юрий Зинин
Йемен. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. По меньшей мере два мигранта погибли и 186 пропали без вести после того, как четыре лодки потерпели кораблекрушение у берегов Йемена и Джибути, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ).
"Четыре лодки с мигрантами опрокинулись в водах у Йемена и Джибути, в результате чего два человека погибли и 186 пропали без вести", - говорится в сообщении агентства.
Ранее в МОМ заявили, число мигрантов, погибших на миграционных маршрутах между странами Африканского Рога и Йеменом в 2024 году, было самым высоким за всю историю наблюдений.
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