https://ria.ru/20250307/jandeks-2003567775.html

В "Яндекс Go" рассказали о спросе на такси 7 и 8 марта

В "Яндекс Go" рассказали о спросе на такси 7 и 8 марта - РИА Новости, 07.03.2025

В "Яндекс Go" рассказали о спросе на такси 7 и 8 марта

Максимальный спрос на услуги такси 7 и 8 марта ожидается к вечеру, тогда он будет на 15-20% выше, чем в непраздничные дни, сообщили в пресс-службе "Яндекс Go". РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T10:25:00+03:00

2025-03-07T10:25:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Максимальный спрос на услуги такси 7 и 8 марта ожидается к вечеру, тогда он будет на 15-20% выше, чем в непраздничные дни, сообщили в пресс-службе "Яндекс Go". "Пик спроса приходится на вечер 7 марта, когда горожане едут докупать подарки в магазины и возвращаются с корпоративов. Спрос на такси в это время будет до 20% выше, чем в обычную пятницу… Вечером 8 марта число желающих совершить поездки на такси начнет расти с 17.00 мск и вечером будет на 15% выше, чем обычно в субботу", - говорится в сообщении. В "Яндексе" рассказали, что в последние несколько лет чек поездки на такси в вечернее время 7 и 8 марта был выше примерно на 10-20%. Изменение среднего чека в весенние праздники зависит от ситуации с погодой, объема спроса и числа водителей на линии в месте заказа такси. "Для автомобилистов альтернативой такси в часы повышенного спроса может стать каршеринг, так как его цена не растет по сравнению с обычным днем", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250307/mart-2003558647.html

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