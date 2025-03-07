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В "Яндекс Go" рассказали о спросе на такси 7 и 8 марта
В "Яндекс Go" рассказали о спросе на такси 7 и 8 марта - РИА Новости, 07.03.2025
В "Яндекс Go" рассказали о спросе на такси 7 и 8 марта
Максимальный спрос на услуги такси 7 и 8 марта ожидается к вечеру, тогда он будет на 15-20% выше, чем в непраздничные дни, сообщили в пресс-службе "Яндекс Go". РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T10:25:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Максимальный спрос на услуги такси 7 и 8 марта ожидается к вечеру, тогда он будет на 15-20% выше, чем в непраздничные дни, сообщили в пресс-службе "Яндекс Go". "Пик спроса приходится на вечер 7 марта, когда горожане едут докупать подарки в магазины и возвращаются с корпоративов. Спрос на такси в это время будет до 20% выше, чем в обычную пятницу… Вечером 8 марта число желающих совершить поездки на такси начнет расти с 17.00 мск и вечером будет на 15% выше, чем обычно в субботу", - говорится в сообщении. В "Яндексе" рассказали, что в последние несколько лет чек поездки на такси в вечернее время 7 и 8 марта был выше примерно на 10-20%. Изменение среднего чека в весенние праздники зависит от ситуации с погодой, объема спроса и числа водителей на линии в месте заказа такси. "Для автомобилистов альтернативой такси в часы повышенного спроса может стать каршеринг, так как его цена не растет по сравнению с обычным днем", - добавили в пресс-службе.
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общество, яндекс
В "Яндекс Go" рассказали о спросе на такси 7 и 8 марта
"Яндекс Go": максимальный спрос на такси 7 и 8 марта ожидается к вечеру
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Максимальный спрос на услуги такси 7 и 8 марта ожидается к вечеру, тогда он будет на 15-20% выше, чем в непраздничные дни, сообщили в пресс-службе "Яндекс Go".
"Пик спроса приходится на вечер 7 марта, когда горожане едут докупать подарки в магазины и возвращаются с корпоративов. Спрос на такси в это время будет до 20% выше, чем в обычную пятницу… Вечером 8 марта число желающих совершить поездки на такси начнет расти с 17.00 мск и вечером будет на 15% выше, чем обычно в субботу", - говорится в сообщении.
В "Яндексе
" рассказали, что в последние несколько лет чек поездки на такси в вечернее время 7 и 8 марта был выше примерно на 10-20%. Изменение среднего чека в весенние праздники зависит от ситуации с погодой, объема спроса и числа водителей на линии в месте заказа такси.
"Для автомобилистов альтернативой такси в часы повышенного спроса может стать каршеринг, так как его цена не растет по сравнению с обычным днем", - добавили в пресс-службе.