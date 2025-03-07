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Вулин подвел итоги разговора Путина и Вучича
Вулин подвел итоги разговора Путина и Вучича - РИА Новости, 07.03.2025
Вулин подвел итоги разговора Путина и Вучича
Телефонный разговор президента Сербии Александр Вучича и российского лидера Владимира Путина показал, что официальный Белград и Москва являются не только... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:29:00+03:00
2025-03-07T17:29:00+03:00
2025-03-07T17:29:00+03:00
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БЕЛГРАД, 7 мар – РИА Новости. Телефонный разговор президента Сербии Александр Вучича и российского лидера Владимира Путина показал, что официальный Белград и Москва являются не только друзьями, но и союзниками, заявил замглавы правительства Сербии Александр Вулин. Телефонный разговор лидеров двух государств состоялся в пятницу. "Два друга разговаривали обо все важных вопросах в отношениях наших народов и стран. Президент всех сербов Александр Вучич особо обратил внимание президента РФ Владимира Владимировича Путина на попытки разрушения Республики Сербской (Боснии и Герцеговины, РС БиГ – ред.) и угрозу мира на Балканах", - цитирует Вулина его пресс-служба. По его словам, попытка проведения "цветной революции" в Сербии, внешнее давление на президента РС БиГ Милорада Додика и санкции США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS, большая часть акций у "Гапром нефти" и "Газпрома") имеют целью свержение Вучича и тех, кто его поддерживает в "сербском мире", чтобы поставить в Сербии власть, которая введет санкции против России, национализирует компанию NIS и откажется от поддержки РС БиГ. "Когда бы Сербии ни было тяжело, есть Россия, от которой она ожидает и получает безусловную и братскую помощь и понимание. Сербию и Россию связывают не только совместное прошлое, но и совместное будущее. Мы не только друзья, мы и союзники. Есть ли кто-то среди сербов, кому что-то неясно?", - подчеркнул вице-премьер Сербии.
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в мире, сербия, россия, белград (город), александр вучич, владимир путин, александр вулин, нефтяная индустрия сербии, газпром
В мире, Сербия, Россия, Белград (город), Александр Вучич, Владимир Путин, Александр Вулин, Нефтяная индустрия Сербии, Газпром
Вулин подвел итоги разговора Путина и Вучича
Вулин: разговор Вучича и Путина показал, что Сербия и РФ являются союзниками