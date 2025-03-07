https://ria.ru/20250307/iran-2003725365.html

Иран ответил на угрозу Трампа из-за ядерной программы

Иран ответил на угрозу Трампа из-за ядерной программы - РИА Новости, 07.03.2025

Иран ответил на угрозу Трампа из-за ядерной программы

Ядерная программа Ирана не может быть уничтожена военным путем, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T19:47:00+03:00

2025-03-07T19:47:00+03:00

2025-03-07T19:48:00+03:00

в мире

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дональд трамп

аббас аракчи

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Ядерная программа Ирана не может быть уничтожена военным путем, заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи. "Ядерная программа Ирана не может быть уничтожена путем военных операций... Это технология, которую мы освоили, она существует в умах людей - ее нельзя разбомбить", - заявил он агентству Франс Пресс. Министр отметил, что у Ирана есть возможность дать "очень мощный" ответ на любое нападение. Он добавил, что не верит, что Израиль будет вести боевые действия против Ирана, так как это, по его словам, привело бы к "масштабному пожару" в ближневосточном регионе. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, и добавил предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы, а не пытаться решить иранский ядерный вопрос военным путем.

https://ria.ru/20250305/rossija-2003171189.html

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в мире, иран, сша, дональд трамп, аббас аракчи, ядерное оружие