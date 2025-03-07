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В Тегеране прокомментировали заявления Трампа о письме Ирану
В Тегеране прокомментировали заявления Трампа о письме Ирану - РИА Новости, 07.03.2025
В Тегеране прокомментировали заявления Трампа о письме Ирану
Иран не будет вступать в прямые переговоры с США пока они продолжают политику максимального давления и угрозы в отношении Тегерана, заявил иранский министр... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:46:00+03:00
2025-03-07T17:46:00+03:00
2025-03-07T17:52:00+03:00
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Иран не будет вступать в прямые переговоры с США пока они продолжают политику максимального давления и угрозы в отношении Тегерана, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи агентству Франс Пресс на фоне заявления президента США Дональда Трампа о письме Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.Ранее в пятницу Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы."Мы не вступим ни в какие прямые переговоры с США пока они продолжают свою политику максимального давления и свои угрозы", - заявил Аракчи.Ранее Трамп подписал указ о применении максимального давления против Ирана, при этом выразив надежду, что США не придется им часто пользоваться.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп
В Тегеране прокомментировали заявления Трампа о письме Ирану
МИД: ИРИ не будет напрямую говорить с США при продолжении максимального давления