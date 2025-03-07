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В Тегеране прокомментировали заявления Трампа о письме Ирану - РИА Новости, 07.03.2025
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17:46 07.03.2025 (обновлено: 17:52 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/iran-2003705523.html
В Тегеране прокомментировали заявления Трампа о письме Ирану
В Тегеране прокомментировали заявления Трампа о письме Ирану - РИА Новости, 07.03.2025
В Тегеране прокомментировали заявления Трампа о письме Ирану
Иран не будет вступать в прямые переговоры с США пока они продолжают политику максимального давления и угрозы в отношении Тегерана, заявил иранский министр... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T17:46:00+03:00
2025-03-07T17:52:00+03:00
в мире
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тегеран (город)
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Иран не будет вступать в прямые переговоры с США пока они продолжают политику максимального давления и угрозы в отношении Тегерана, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи агентству Франс Пресс на фоне заявления президента США Дональда Трампа о письме Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.Ранее в пятницу Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы."Мы не вступим ни в какие прямые переговоры с США пока они продолжают свою политику максимального давления и свои угрозы", - заявил Аракчи.Ранее Трамп подписал указ о применении максимального давления против Ирана, при этом выразив надежду, что США не придется им часто пользоваться.
https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html
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в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп
В мире, Иран, Тегеран (город), США, Дональд Трамп
В Тегеране прокомментировали заявления Трампа о письме Ирану

МИД: ИРИ не будет напрямую говорить с США при продолжении максимального давления

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Иран не будет вступать в прямые переговоры с США пока они продолжают политику максимального давления и угрозы в отношении Тегерана, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи агентству Франс Пресс на фоне заявления президента США Дональда Трампа о письме Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.
Ранее в пятницу Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы.
"Мы не вступим ни в какие прямые переговоры с США пока они продолжают свою политику максимального давления и свои угрозы", - заявил Аракчи.
Ранее Трамп подписал указ о применении максимального давления против Ирана, при этом выразив надежду, что США не придется им часто пользоваться.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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В миреИранТегеран (город)СШАДональд Трамп
 
 
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