https://ria.ru/20250307/iran-2003705523.html

В Тегеране прокомментировали заявления Трампа о письме Ирану

В Тегеране прокомментировали заявления Трампа о письме Ирану - РИА Новости, 07.03.2025

В Тегеране прокомментировали заявления Трампа о письме Ирану

Иран не будет вступать в прямые переговоры с США пока они продолжают политику максимального давления и угрозы в отношении Тегерана, заявил иранский министр... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T17:46:00+03:00

2025-03-07T17:46:00+03:00

2025-03-07T17:52:00+03:00

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Иран не будет вступать в прямые переговоры с США пока они продолжают политику максимального давления и угрозы в отношении Тегерана, заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи агентству Франс Пресс на фоне заявления президента США Дональда Трампа о письме Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.Ранее в пятницу Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы."Мы не вступим ни в какие прямые переговоры с США пока они продолжают свою политику максимального давления и свои угрозы", - заявил Аракчи.Ранее Трамп подписал указ о применении максимального давления против Ирана, при этом выразив надежду, что США не придется им часто пользоваться.

https://ria.ru/20250206/tramp-1997580820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, тегеран (город), сша, дональд трамп