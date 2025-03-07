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В Иране арестовали организаторов беспорядков - РИА Новости, 07.03.2025
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15:21 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/iran-2003645321.html
В Иране арестовали организаторов беспорядков
В Иране арестовали организаторов беспорядков - РИА Новости, 07.03.2025
В Иране арестовали организаторов беспорядков
Сотрудники министерства информации и национальной безопасности Ирана арестовали организовывавших беспорядки агентов в провинции Хузестан, расположенной на... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T15:21:00+03:00
2025-03-07T15:21:00+03:00
в мире
иран
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ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Сотрудники министерства информации и национальной безопасности Ирана арестовали организовывавших беспорядки агентов в провинции Хузестан, расположенной на юго-западе страны, сообщает агентство ISNA. "Благодаря бдительности сотрудников (министерства информации и национальной безопасности – ред.), чьи имена не называются, были арестованы агенты сети, связанной с иностранными СМИ, ответственными за беспорядки", – передает агентство. По информации ISNA, задержанные создавали и распространяли в иностранных СМИ фэйки об Иране, активно участвовали в организации протестов и намеревались начать новую волну беспорядков через организацию сети из освобожденных заключенных.
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в мире, иран
В мире, Иран
В Иране арестовали организаторов беспорядков

ISNA: власти Ирана арестовали организаторов беспорядков в провинции Хузестан

© AP Photo / Ebrahim NorooziИранские полицейские
Иранские полицейские - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Иранские полицейские. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Сотрудники министерства информации и национальной безопасности Ирана арестовали организовывавших беспорядки агентов в провинции Хузестан, расположенной на юго-западе страны, сообщает агентство ISNA.
«
"Благодаря бдительности сотрудников (министерства информации и национальной безопасности – ред.), чьи имена не называются, были арестованы агенты сети, связанной с иностранными СМИ, ответственными за беспорядки", – передает агентство.
По информации ISNA, задержанные создавали и распространяли в иностранных СМИ фэйки об Иране, активно участвовали в организации протестов и намеревались начать новую волну беспорядков через организацию сети из освобожденных заключенных.
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