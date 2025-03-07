https://ria.ru/20250307/iran-2003645321.html

В Иране арестовали организаторов беспорядков

В Иране арестовали организаторов беспорядков - РИА Новости, 07.03.2025

В Иране арестовали организаторов беспорядков

Сотрудники министерства информации и национальной безопасности Ирана арестовали организовывавших беспорядки агентов в провинции Хузестан, расположенной на... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T15:21:00+03:00

2025-03-07T15:21:00+03:00

2025-03-07T15:21:00+03:00

в мире

иран

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149602/73/1496027370_0:89:3295:1942_1920x0_80_0_0_be3e5c91fe49c011d13c844c1eced63d.jpg

ТЕГЕРАН, 7 мар - РИА Новости. Сотрудники министерства информации и национальной безопасности Ирана арестовали организовывавших беспорядки агентов в провинции Хузестан, расположенной на юго-западе страны, сообщает агентство ISNA. "Благодаря бдительности сотрудников (министерства информации и национальной безопасности – ред.), чьи имена не называются, были арестованы агенты сети, связанной с иностранными СМИ, ответственными за беспорядки", – передает агентство. По информации ISNA, задержанные создавали и распространяли в иностранных СМИ фэйки об Иране, активно участвовали в организации протестов и намеревались начать новую волну беспорядков через организацию сети из освобожденных заключенных.

https://ria.ru/20250228/terakt-2002267122.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран