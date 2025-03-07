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Ульянов оценил роль России в переговорах по иранской ядерной программе - РИА Новости, 07.03.2025
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14:42 07.03.2025 (обновлено: 14:43 07.03.2025)
https://ria.ru/20250307/iran-2003633618.html
Ульянов оценил роль России в переговорах по иранской ядерной программе
Ульянов оценил роль России в переговорах по иранской ядерной программе - РИА Новости, 07.03.2025
Ульянов оценил роль России в переговорах по иранской ядерной программе
Россия подходит лучше кого-либо для содействия достижению компромиссов в случае переговоров по иранской ядерной программе, заявил постоянный представитель... РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T14:42:00+03:00
2025-03-07T14:43:00+03:00
в мире
россия
вена
михаил ульянов (дипломат)
иран
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия подходит лучше кого-либо для содействия достижению компромиссов в случае переговоров по иранской ядерной программе, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Что касается роли России, то мы всегда говорили о том, что готовы, у нас есть свой вклад. На основании опыта, а я возглавлял российскую делегацию на переговорах по восстановлению СВПД в 2021-2022 году, я могу уверенно сказать, что Россия подходит лучше кого бы то ни было для того, чтобы содействовать достижению компромиссов. У нас это получается лучше, чем у кого бы то ни было. Это действительно так", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"
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в мире, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), иран
В мире, Россия, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Иран
Ульянов оценил роль России в переговорах по иранской ядерной программе

Постпред Ульянов: Россия подходит лучше всех для достижения компромиссов по СВПД

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия подходит лучше кого-либо для содействия достижению компромиссов в случае переговоров по иранской ядерной программе, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«
"Что касается роли России, то мы всегда говорили о том, что готовы, у нас есть свой вклад. На основании опыта, а я возглавлял российскую делегацию на переговорах по восстановлению СВПД в 2021-2022 году, я могу уверенно сказать, что Россия подходит лучше кого бы то ни было для того, чтобы содействовать достижению компромиссов. У нас это получается лучше, чем у кого бы то ни было. Это действительно так", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"
Москва - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг ядерной программы Ирана
18 февраля, 10:10
 
В миреРоссияВенаМихаил Ульянов (дипломат)Иран
 
 
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