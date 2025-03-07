https://ria.ru/20250307/iran-2003633618.html

Ульянов оценил роль России в переговорах по иранской ядерной программе

Ульянов оценил роль России в переговорах по иранской ядерной программе - РИА Новости, 07.03.2025

Ульянов оценил роль России в переговорах по иранской ядерной программе

Россия подходит лучше кого-либо для содействия достижению компромиссов в случае переговоров по иранской ядерной программе, заявил постоянный представитель... РИА Новости, 07.03.2025

2025-03-07T14:42:00+03:00

2025-03-07T14:42:00+03:00

2025-03-07T14:43:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Россия подходит лучше кого-либо для содействия достижению компромиссов в случае переговоров по иранской ядерной программе, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Что касается роли России, то мы всегда говорили о том, что готовы, у нас есть свой вклад. На основании опыта, а я возглавлял российскую делегацию на переговорах по восстановлению СВПД в 2021-2022 году, я могу уверенно сказать, что Россия подходит лучше кого бы то ни было для того, чтобы содействовать достижению компромиссов. У нас это получается лучше, чем у кого бы то ни было. Это действительно так", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24"

https://ria.ru/20250218/kreml-1999980315.html

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в мире, россия, вена, михаил ульянов (дипломат), иран