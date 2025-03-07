Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили расширить льготную семейную ипотеку на вторичное жилье - РИА Новости, 07.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:06 07.03.2025
https://ria.ru/20250307/ipoteka-2003519305.html
В Госдуме предложили расширить льготную семейную ипотеку на вторичное жилье
В Госдуме предложили расширить льготную семейную ипотеку на вторичное жилье - РИА Новости, 07.03.2025
В Госдуме предложили расширить льготную семейную ипотеку на вторичное жилье
Необходимо расширить льготную семейную ипотеку на вторичное жилье, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. РИА Новости, 07.03.2025
2025-03-07T01:06:00+03:00
2025-03-07T01:06:00+03:00
общество
ипотека
россия
сергей миронов
владимир путин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Необходимо расширить льготную семейную ипотеку на вторичное жилье, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "От слов надо переходить к делу. Льготную программу нужно вновь распространять на все семьи с детьми. Мы также настаиваем, что семейную ипотеку необходимо расширять и на вторичное жилье", - сказал Миронов. По его словам, на Госсовете по демографии в декабре 2024 года позицию эсеров поддержал президент России Владимир Путин. "Кроме этого, необходимо вводить новый механизм поддержки, способный кардинально развернуть демографическую ситуацию. Есть давнее предложение нашей фракции о поэтапном списании ипотеки с рождением детей. Рождается первый ребенок, государство погашает 25% жилищного кредита, второй – еще 25%, третий-четвертый – ипотека полностью закрывается. По нашим оценкам, такая мера повысит рождаемость в полтора-три раза", - добавил парламентарий. По его словам, такой инструмент СРЗП уже апробировала на региональном уровне. "Несколько лет назад наш соратник, возглавлявший один из районов Оренбуржья, ввел эту меру за счет местного бюджета. Рождаемость увеличилась втрое. Нам нужна такая мера на федеральном уровне. Мы сможем выбраться из демографической ямы", - отметил депутат Госдумы. Миронов заключил, что с таким механизмом государство будет "кровно заинтересовано" в снижении ставок по ипотеке и цен на жилье и в перспективе начнет ограничивать цены.
https://realty.ria.ru/20250213/gosduma-1999105097.html
https://realty.ria.ru/20250205/ipoteka-1997476342.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, ипотека, россия, сергей миронов, владимир путин, госдума рф
Общество, Ипотека, Россия, Сергей Миронов, Владимир Путин, Госдума РФ
В Госдуме предложили расширить льготную семейную ипотеку на вторичное жилье

Депутат Миронов предложил расширить льготную семейную ипотеку на вторичное жилье

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Необходимо расширить льготную семейную ипотеку на вторичное жилье, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"От слов надо переходить к делу. Льготную программу нужно вновь распространять на все семьи с детьми. Мы также настаиваем, что семейную ипотеку необходимо расширять и на вторичное жилье", - сказал Миронов.
Законопроект об экологической информации скоро внесут в Госдуму - Минприроды РФ - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Госдума разрешила микрокредитным компаниям выдавать ипотеку
13 февраля, 14:04
По его словам, на Госсовете по демографии в декабре 2024 года позицию эсеров поддержал президент России Владимир Путин.
"Кроме этого, необходимо вводить новый механизм поддержки, способный кардинально развернуть демографическую ситуацию. Есть давнее предложение нашей фракции о поэтапном списании ипотеки с рождением детей. Рождается первый ребенок, государство погашает 25% жилищного кредита, второй – еще 25%, третий-четвертый – ипотека полностью закрывается. По нашим оценкам, такая мера повысит рождаемость в полтора-три раза", - добавил парламентарий.
По его словам, такой инструмент СРЗП уже апробировала на региональном уровне.
"Несколько лет назад наш соратник, возглавлявший один из районов Оренбуржья, ввел эту меру за счет местного бюджета. Рождаемость увеличилась втрое. Нам нужна такая мера на федеральном уровне. Мы сможем выбраться из демографической ямы", - отметил депутат Госдумы.
Миронов заключил, что с таким механизмом государство будет "кровно заинтересовано" в снижении ставок по ипотеке и цен на жилье и в перспективе начнет ограничивать цены.
Калькулятор - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
Минфин увеличил возмещение банкам по льготной ипотеке
5 февраля, 12:31
 
ОбществоИпотекаРоссияСергей МироновВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала